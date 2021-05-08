Неймар продлил контракт с "ПСЖ"

Бразилец Неймар продлил контракт с французским "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщается на официальном сайте парижан.

Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Сообщалось, что бразилец будет получать 30 млн евро в год после уплаты налогов.

Напомним, Неймар перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" в 2017 году. Сумма трансфера составила 222 млн евро. За это время он провел за клуб 112 матчей, в которых забил 85 голов и отдал 51 передачу. В составе парижской команды 29-летний форвард трижды выиграл чемпионат Франции, а в сезоне 2019/2020 дошел до финала Лиги чемпионов.

После продления контракта Неймар подчеркнул, что постарается "осуществить главную мечту "ПСЖ" о победе в Лиге чемпионов".

В последнее время ходили разговоры, что интерес к возвращению Неймара проявляет "Барселона". Однако новый контракт бразильца поставил в этой истории точку.