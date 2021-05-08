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08.05.2021 10:25
Рубрика: Спорт

Овечкин и Уилсон связались с Панариным после скандальной драки

Текст: Илья Соболев
Хоккеисты "Вашингтона" Том Уилсон и Александр Овечкин связались с форвардом "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемием Панариным, чтобы узнать, все ли у него в порядке после инцидента в недавнем матче команд.

Во втором периоде встречи Уилсон ударил лежащего нападающего "Рейнджерс" Павла Бучневича, за которого вступился Панарин. В итоге Уилсон бросил на лед и Панарина, причем схватил его за волосы.

Фото: Andy Clayton-King/AP
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"Думаю, Панарин делает нашу игру лучше. Он прекрасный человек и чертовски хороший игрок. Мне нравится ему противостоять. Я просто хотел отправить ему сообщение, чтобы узнать, как он себя чувствует", - приводит слова Уилсона инсайдер TSN Дарен Дрегер.

Кроме того, Дреггер рассказал, что на связь с Панариным вышел и Овечкин.

"Том Уилсон и Александр Овечкин - оба связались с Панариным, чтобы справиться о его здоровье. И это не редкость, что бы кто ни думал об Уилсоне. Он хотел узнать, что Панарин в порядке, потому что все пошло не так, как хотел Уилсон. Это говорит о том, что у антигероя недели Тома Уилсона есть сердце", - поведал инсайдер.

Напомним, в драке с Уилсоном Панарин получил повреждение, из-за которого пропустит остаток сезона. Национальная хоккейная лига после рассмотрения эпизода решила не дисквалифицировать Уилсона, оштрафовав его на пять тысяч долларов.

В следующем очном матче игроки команд устроили несколько потасовок, набрав за первый период 100 минут штрафного времени.

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