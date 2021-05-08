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08.05.2021 22:00
Рубрика: Спорт

ЦСКА обыграл "Краснодар" Гончаренко в РПЛ

Текст: Илья Соболев
Московский ЦСКА на своем поле одолел "Краснодар" со счетом 3:1 в 29-м туре чемпионата Российской Премьер-лиги.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Накануне игры стало ясно, что ЦСКА потерял шансы второе место, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне, но еще сохранил шансы на попадание в Лигу Европы. Впрочем, у этого матча была не только и не столько турнирная интрига. Впервые наставник "Краснодара" Виктор Гончаренко встретился с армейцами, которых совсем недавно тренировал.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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И эта встреча для команды белорусского специалиста получилась не слишком радостной. Хотя именно "Краснодар" открыл счет. На 26-й минуте с передачи шведа Маркуса Берга отличился его соотечественник Виктор Классон. Зато потом забивали только хозяева поля.

Еще до перерыва на 32-й минуте счет сравнял Чидера Энджуке. Во втором тайме на 56-й минуте прострел Саломона Рондона замкнул Федор Чалов, гол которого в итоге стал победным. Ну а точку в матче поставил Марио Фернандес, мастерски воспользовавшийся скидкой Виктора Васина - 3:1.

ЦСКА одержал первую победу за пять матчей, а "Краснодар" потерпел второе поражение кряду. Как и у армейцев, у южан одна победа в пяти матчах, которая была добыта 25 апреля над "Рубином" (1:0).

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