ЦСКА обыграл "Краснодар" Гончаренко в РПЛ

Московский ЦСКА на своем поле одолел "Краснодар" со счетом 3:1 в 29-м туре чемпионата Российской Премьер-лиги.

Накануне игры стало ясно, что ЦСКА потерял шансы второе место, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне, но еще сохранил шансы на попадание в Лигу Европы. Впрочем, у этого матча была не только и не столько турнирная интрига. Впервые наставник "Краснодара" Виктор Гончаренко встретился с армейцами, которых совсем недавно тренировал.

И эта встреча для команды белорусского специалиста получилась не слишком радостной. Хотя именно "Краснодар" открыл счет. На 26-й минуте с передачи шведа Маркуса Берга отличился его соотечественник Виктор Классон. Зато потом забивали только хозяева поля.

Еще до перерыва на 32-й минуте счет сравнял Чидера Энджуке. Во втором тайме на 56-й минуте прострел Саломона Рондона замкнул Федор Чалов, гол которого в итоге стал победным. Ну а точку в матче поставил Марио Фернандес, мастерски воспользовавшийся скидкой Виктора Васина - 3:1.

ЦСКА одержал первую победу за пять матчей, а "Краснодар" потерпел второе поражение кряду. Как и у армейцев, у южан одна победа в пяти матчах, которая была добыта 25 апреля над "Рубином" (1:0).