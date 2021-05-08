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08.05.2021 06:42
Рубрика: Спорт

В столице определятся победители "Кубка мэра Москвы" по бильярду

Текст: Илья Трисвятский
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

На Малой спортивной арене столичного спорткомплекса "Лужники" в субботу, восьмого мая, определятся победители 9-го международного турнира по бильярду "Кубок мэра Москвы" в дисциплине "свободная пирамида".

Фото: Пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
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У девушек на решающей стадии встретятся чемпионка мира Элина Нагула и во многом сенсационный финалист Мария Карпова, которая в полуфинале в упорной борьбе и при игре в максимальном формате одолела многократную победительницу "Кубка мэра Москвы" Диану Миронову (5:4). В мужских соревнованиях титул оспорят Сергей Крыжановский и Дмитрий Белозеров.

Вот результаты поединков внутри сильнейших восьмерок участников.

Женщины. Четвертьфинал. Диана Миронова (Оренбург) - Анастасия Зверинцева (Самара) - 5:1, Мария Карпова (Москва)- Анастасия Становова (Москва) - 5:3, Екатерина Брытченко (Волжский) - Кристина Салтовская (Челябинск) - 5:3, Элина Нагула (Москва) - Алина Зябирова (Сургут) - 5:2. Полуфинал. Карпова - Миронова - 5:4, Нагула - Брытченко - 5:1.

Мужчины. Павел Кузьмин (Екатеринбург) - Максим Кочкин (Казань) - 6:4, Дмитрий Белозеров (Николаев, Украина) - Ызат Ратбеков (Бишкек, Киргизия) - 6:3, Сергей Крыжановский (Кишинев, Молдавия) - Олег Еркулев (Оренбург) - 6:5, Тимур Евстигнеев (Бахчисарай) - Сергей Горыславец (Казань) - 6:1. Полуфинал. Белозеров - Кочкин - 6:3, Крыжановский - Евстигнеев - 6:4.

Организаторами "Кубка мэра Москвы" и параллельно этапа Кубка мира являются Департамент спорта Москвы, Московский cоюз бильярдного спорта (МСБС) и ФГБУ "Редакция "Российской газеты". Турнир проходит при поддержке правительства Москвы, под эгидой Международной конфедерации пирамиды и Федерации бильярдного спорта России.

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