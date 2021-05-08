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08.05.2021 10:04
Рубрика: Спорт

В финале ЧР по баскетболу 3х3 победили москвичи и петербурженки

Текст: Илья Трисвятский
В Хабаровске прошел финальный турнир чемпионата России по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3. Золотые награды выиграли московская мужская команда "Inanomo" и девушки из санкт-петербургского "COP-Peterburg".
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/khabkrai.ru Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/khabkrai.ru
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/khabkrai.ru

Соревнования на Дальнем Востоке попутно стали дополнительным смотром кандидатов в олимпийские сборные страны. Напомним, что Россия у мужчин и женщин квалифицировалась в Токио-2021 напрямую, благодаря высоким позициям в национальном рейтинге. А здесь учитываются не только спортивные достижения, но и активность каждой страны в проведении внутренних турниров. Кстати, за результатами финала в Хабаровске можно было следить не только на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ), но и на ресурсе Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Фото: Баскетбольный клуб "Самара"/bcsamara.com
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Финалу предшествовал максимально плотный по насыщенности календаря регулярный чемпионат - по восемь сдвоенных турниров, то есть всего по 16 этапов. В мужских соревнованиях путевки в Хабаровск по спортивному принципу получили восемь лучших команд общего зачета по очкам, а еще четырем были выданы специальные приглашения от РФБ и организаторов. У женщин соответствующие цифры такие: 6 + 2.

На предварительном этапе мужского финала дюжина команд была разбита на четыре тройки. Затем начался плей-офф. Здесь до полуфинала дошли победитель регулярного чемпионата "Inanomo" (Москва), столичный коллектив "Три звездочки Пахра", "Гагарин" (Химки) и казанский "ХелиТаб", имевший перед стартом лишь седьмой номер посева. Команда из столицы Татарстана дала бой "Inanomo", уступив с минимальной разницей - 15:16. В другой игре этой стадии "Три звездочки" одолели "Гагарин" - 21:16.

Во встрече за бронзу казанцы были сильнее химчан - 18:13. Главный матч всего мужского чемпионата России сезона-2020/21 вполне закономерно стал интригующим противостоянием двух московских команд. "Inanomo" доказал свое превосходство, победив "Три звездочки" со счетом 19:16. Игра превратилась в бенефис лидера "Inanomo" Владислава Мелешкина, который набрал 13 очков. Причем четырежды он сумел отличиться дальними попаданиями (в баскетболе 3х3 они оцениваются двумя баллами).

Таким образом, "Inanomo" стал трехкратным чемпионом страны. За команду в этом сезоне, помимо признанного самым ценным игроком (MVP) турнира Владислава Мелешкина, выступали: Юрий Беспалов, Константин Греков, Никита Гресев, Борис Логачев, Александр Павлов, Руслан Хабиров. Главный тренер - Максим Зимарин.

У девушек результаты полуфиналов таковы: "COP-Peterburg" - "Тулпар" (Казань) - 18:11, "Самара" - "Париматч" (Москва) - 14:7. В игре за третье место "Тулпар" победил "Париматч" (14:9), то есть представители Казани сделали бронзовый дубль, поднявшись на нижнюю ступень пьедестала как в мужском, так и в женском турнирах. В финале петербурженки взяли верх над соперницами из Самары - 15:11. Самой результативной в сражении за золото стала 19-летняя Анастасия Рыкова (7 очков) из состава победительниц. Она и была удостоена титула MVP.

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За "COP-Peterburg" в прошедшем чемпионате играли: Раиса Андрианова, Мария Барышникова, Анна Бойкова, Валерия Дерябина, Елизавета Емельянова, Анастасия Рыкова, Майра Сергазинова. Тренер команды - Ирина Плешакова. Любителям классического баскетбола 5х5 она больше известна под фамилией Рутковская. Долгие годы Ирина выступала за национальную сборную (СССР, СНГ, Россия), завоевала титул чемпионка Европы 1991, была серебряным призером первенства мира 1998, дважды защищала честь страны на Олимпиадах. Также Плешакова (Рутковская) неоднократно становилась чемпионом России в рядах московского "Динамо", хотя гурманам игры больше запомнилась как яркий лидер питерских клубов "Форс-Мажор" и "Балтийская Звезда".

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