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08.05.2021 16:54
Рубрика: Спорт

"Оренбург" победил "Иртыш" и напрямую пробился в РПЛ

Текст: Илья Соболев

"Оренбург" разгромил "Иртыш" в матче 41-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги и гарантировал себе второе место в турнирной таблице.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Напомним, команды, занявшие в ФНЛ первые два места, получают прямые путевки в Российскую премьер-лигу. Самарские "Крылья Советов" выиграли чемпионат ФНЛ досрочно. "Оренбург" после 41 матча набрал 91 очко. Идущий третьим "Нижний Новгород" максимум наберет 90 баллов.

Тем не менее, "Оренбург" рискует остаться без прописки в элитном дивизионе. На данный момент клуб не получил лицензию из-за несоответствия домашней арены требованиям регламента касательно вместимости. "Оренбург" уже написал письмо на имя президента РПЛ Сергея Прядкина сделать для него исключение. Однако клубы РПЛ большинством проголосовали против.

12 мая будет рассмотрена апелляция "Оренбурга" и других клубов, не получивших лицензию. Среди них, к слову, и "Крылья Советов". До этого момента клубам дается время на исправление недочетов, обнаруженных комиссией по лицензированию.

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