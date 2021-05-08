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08.05.2021 19:19
Рубрика: Спорт

"Рубин" победил "Арсенал" и поднялся на четвертое место в РПЛ

Текст: Илья Соболев
Казанский "Рубин" в гостях одержал волевую победу над тульским "Арсеналом" со счетом 4:2 в матче 29-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Уже к перерыву хозяева вели 2:0. Голами отметились Даниил Хлусевич на 25-й и Лука Джорджевич на 32-й минутах. Однако все перевернулось во втором тайме. На 52-й минуте Сергей Ткачев получил вторую желтую карточку за фол в своей штрафной и оставил "Арсенал" в меньшинстве. А Джордже Деспотович реализовал 11-метровый - 1:2.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Через семь минут Сергей Макаров восстановил равновесие в счете - 2:2, а еще спустя семь минут Карл Старфельт вывел гостей вперед. На этом казанцы не остановились: на 89-й минуте Михаил Костюков установил окончательный счет встречи - 4:2.

Благодаря этой победе "Рубин" вышел на четвертую строчку чемпионата РПЛ. А "Арсенал" остался на 13-й позиции и рискует оказаться в зоне вылета по результатам заключительного, 30-го тура.

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