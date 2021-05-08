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08.05.2021 10:53
Рубрика: Спорт

"Сент-Луис" вышел в плей-офф НХЛ, Тарасенко не поможет сборной на ЧМ

Текст: Илья Соболев
"Сент-Луис Блюз" гарантировал себе место в плей-офф Национальной хоккейной лиги. "Блюз" поборется за Кубок Стэнли в девятый раз за последние десять сезонов.
Фото: John Locher/AP Фото: John Locher/AP
Фото: John Locher/AP

Для сборной России это означает, что в Ригу, где скоро пройдет чемпионат мира, не приедет форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Ранее сообщалось, что в случае непопадания клуба в плей-офф, Тарасенко с большой долей вероятности будет готов помочь национальной команде.

Фото: AP Photo/Michael Dwyer
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Напомним, Владимир пропустил большую часть текущего сезона из-за восстановления после операции на плече. Он провел 24 матчей, в которых набрал 14 (4 гола+10 передачи) очков.

В составе сборной России Тарасенко завоевал серебро ЧМ-2015, на котором набрал 7 (4+3) очков в девяти матчах. В сезоне 2018/2019 россиянин вместе с "Сент-Луис" выиграл Кубок Стэнли.

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