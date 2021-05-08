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08.05.2021 10:09
Рубрика: Спорт

Шайба Капризова принесла победу "Миннесоте" в овертайме

Текст: Илья Соболев

Российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов побил еще один клубный рекорд в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Капризов установил рекорд в НХЛ

В матче против "Анахайма" он набрал 2 (1гол+1передача) очка, причем его шайба принесла "дикарям победу в овертайме - 4:3. Но в нынешнем контексте не меньшее значение имеет и голевой пас Кирилла, к слову, блистательный, который он отдал в первом периоде на Виктора Раска при счете 0:1 в пользу "Анахайма". В этом сезоне он стал для россиянина уже 22-м, а это значит, что Капризов побил клубный рекорд по передачам для новичков, который принадлежал Филиппу Кубе (21, 2000/01). Напомним, ранее Кирилл переписал и снайперский рекорд клуба для дебютантов.

На данный момент у Капризова 49 (27+22) очков в 53 матчах при показателе полезности "+10". Причем в последних 11 матча россиянин забросил 11 шайб.

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