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08.05.2021 17:12
Рубрика: Спорт

"Уфа" сыграла вничью с "Зенитом" в РПЛ

Текст: Илья Соболев
Питерский "Зенит" не смог обыграть "Уфу" в 29-туре Российской Премьер-лиги (РПЛ). Матч, проходивший в столице Башкортостана, завершился вничью - 0:0.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В Уфу питерцы приехали уже в статусе чемпиона России, обеспечив титул еще в прошлом туре, что, впрочем, не помешало главному тренеру "Зенита" Сергею Семаку выставить практически боевой состав. Не было только Дзюбы, который остался дома. Уфимцы, со своей стороны, ведут борьбу за сохранение прописки в элите. Это предопределило упорный характер матча.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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Самый явный момент открыть счет упустили гости. Уже в компенсированное время первого тайма судья встречи Владимир Москалев назначил пенальти в ворота "Уфы", но голкипер хозяев Александр Беленов справился с ударом Сердара Азмуна.

Благодаря ничьей "Уфа" поднялась на 14-е место, покинув зону вылета. Решающий матч для команды состоится в следующем туре, в котором уфимцы сыграют с тульским "Арсеналом".

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