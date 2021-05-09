Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Парму"

В матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу "Парма" принимала "Аталанту". Гости, ведущие борьбу за второе место, добились крупной победы - 5:2.

В первом тайме команды сумели отличиться лишь один раз. На 12-й минуте встречи ворота хозяев поразил украинский полузащитник Руслан Малиновский.

После перерыва закрепил успех Маттео Пессина. Третий гол на 77-й минуте записали на свой счет Луис Мурьель.

Хозяева сумели через минуту отыграть один мяч благодаря голу Хуана Брунетты.

Но уже на 86-й минуте "Аталанта" вернула себе комфортный перевес, дубль оформил Луис Мурьель. Хозяева сумели забить ещё один мяч, на 88-й минуте отличился Симон Зом, однако это не позволило полноценно переломить ход игры. Точку в матче на 90+3-й минуте своим голом поставил российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук.

Клуб из Бергамо, благодаря этой победе набрал 72 очка и занимает вторую строчку в таблице.