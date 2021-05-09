Хэмилтон выиграл Гран-при Испании

В воскресенье на трассе в Барселоне прошел очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Свою пятую в карьере победу на трассе в Каталонии одержал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Вторым на финише оказался пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен из Нидерландов. Он проиграл победителю 15,841 секунды. Третий результат показал второй пилот "Мерседеса" финн Валттери Боттас, отставший от второго места на почти на 11 секунд.

Россиянин Никита Мазепин из "Хааса", специально в День Победы изменивший дизайн своего шлема, показал 19-й результат. Его партнер по команде Мик Шумахер стал 18-м.