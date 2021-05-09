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09.05.2021 18:06
Рубрика: Спорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании

Текст: Максим Домчев
В воскресенье на трассе в Барселоне прошел очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".
Фото: AP Photo/Emilio Morenatti, Pool Фото: AP Photo/Emilio Morenatti, Pool
Фото: AP Photo/Emilio Morenatti, Pool

Свою пятую в карьере победу на трассе в Каталонии одержал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Пилот "Формулы-1" Мазепин изменил дизайн шлема в честь Дня Победы

Вторым на финише оказался пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен из Нидерландов. Он проиграл победителю 15,841 секунды. Третий результат показал второй пилот "Мерседеса" финн Валттери Боттас, отставший от второго места на почти на 11 секунд.

Россиянин Никита Мазепин из "Хааса", специально в День Победы изменивший дизайн своего шлема, показал 19-й результат. Его партнер по команде Мик Шумахер стал 18-м.

Спорт Формула-1