Капризов преодолел отметку в 50 набранных очков в НХЛ

Российский нападающий клуба НХЛ "Миннесота" Кирилл Капризов отметился двумя передачами в матче против "Анахайма". В дебютном сезоне он набрал уже 51 очко.

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Анахайм" принимал "Миннесоту". Встреча завершилась победой гостей - 4:3. В составе победителей два очка набрал российский нападающий Кирилл Капризов. В дебютном сезоне он набрал уже 51очко (27 шайб и 24 передачи).

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" переиграли "Бостон" - 5:4. У победителей россиянин Виталий Кравцов отметился голом, а Павел Бучневич сделал три результативные передачи.

"Вашингтон" без Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Ильи Самсонова переиграл "Филадельфию" - 2:1. В овертайме голевой передачей отметился Дмитрий Орлов.