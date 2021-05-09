"Манчестер Юнайтед" лишился почти $280 млн после протеста болельщиков

"Манчестер Юнайтед" после неудачной попытки вступления в европейскую Суперлигу понесет весьма ощутимые финансовые потери. Акции болельщиков клуба против владельцев - американской семьи Глейзеров - вынудили одного из потенциальных спонсоров отказаться от сделки.

Как сообщает The Guardian, бренд Myprotein, принадлежащий компании The Hut Group, с 1 июля должен был заменить Aon в звании титульного спонсора тренировочной формы клуба. И за это "МЮ" должен был получить почти 280 миллионов долларов за 10 лет.

Однако после акций протестов и призывов болельщиков бойкотировать товары спонсоров клуба в The Hut Group решили, что риск слишком велик. Компания объявила о том, что выходит из сделки.

При этом соглашение с Aon истекает 30 июня и найти нового спонсора, способного предложить такую же сумму, по данным издания, почти невозможно.

Ранее протест болельщиков "МЮ" привел к переносу матча против "Ливерпуля". Помимо этого анонимная объединенная группа фанатов с хэштегом #NOTAPENNYMORE запустила онлайн-кампанию по бойкоту основных партнеров клуба, среди которых Adidas, TAG Heuer и Cadbury, и написала им открытое письмо, в котором пообещала бойкотировать их продукцию.

Пока The Hut Group и руководство "МЮ" никак не комментируют срыв сделки.