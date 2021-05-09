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09.05.2021 21:24
Рубрика: Спорт

Назван расширенный состав сборной России по хоккею на Чешские игры

Текст: Максим Домчев

В воскресенье был назван расширенный состав сборной России на Чешские игры - заключительный этап Евротура, который станет последним турниром перед стартом чемпионата мира по хоккею. Он пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.

Фото: fhr.ru
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Как сообщает сайт ФХР, в список вошли три вратаря - Иван Бочаров, Александр Самонов, Иван Федотов. В линии обороны в число приглашенных попали Егор Яковлев, Динар Хафизуллин, Григорий Дронов, Игорь Ожиганов, Рушан Рафиков, Алексей Марченко, Михаил Науменков, Дмитрий Юдин, Даниил Пыленков, Кирилл Кирсанов.

В линии атаки к турниру будут готовиться Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Кирилл Марченко, Антон Бурдасов, Илья Сафонов, Иван Морозов, Денис Зернов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Павел Красковский, Василий Подколзин, Сергей Толчинский, Дмитрий Воронков, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко.

При этом штаб сборной продолжает общаться с игроками, выступающими за океаном в Национальной хоккейной лиге. Имена тех, что сможет принять участие в чемпионате мира будут объявлены позже, в зависимости от состояния здоровья и участия их клубов в плей-офф Кубка Стэнли.

Сообщается, что часть игроков сможет прибыть в Прагу и принять участие в последней игре этого турнира, другие прилетят сразу в Латвию, где и будет определен окончательный состав.

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