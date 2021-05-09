Пилот "Формулы-1" Мазепин изменил дизайн шлема в честь Дня Победы

Российский пилот команды "Формулы-1" "Хаас" Никита Мазепин специально ко Дню Победы изменил дизайн гоночного шлема.

9 мая в Барселоне пройдет очередная гонка чемпионата мира "Формулы-1" Гран-при Испании. Специально ко Дню Победы российский пилот американской команды "Хаас" Никита Мазепин внес изменения в свой гоночный шлем.

Номер 9 на шлеме представлен в виде развивающейся Георгиевской ленты, а внутри добавлена красная звезда.

По итогам квалификации россиянин занял последнюю позицию и был оштрафован стюардами за блокировку Ландо Норриса из "Макларена". При этом Мазепин показал самую высокую скорость среди всех 20 пилотов на одном из отрезков трассы.