Ветеран в 93 года установил мировой рекорд и собирается на Олимпиаду

Ветеран Великой Отечественной войны Константин Михайлович Познянский - фанат физкультуры и спорта. Сейчас ему 94 года, а он каждый день делает зарядку. Участвует в соревнованиях и бьет мировые рекорды. Девятого мая прошлого года в честь 75-летия Победы отжался от земли 75 раз. Нынче, соответственно, планирует 76.

Невысокого роста, не по годам прямой, в аккуратном наглаженном пиджаке. Он так и пришел на встречу - без пальто и шапки. А на улице всего-то +3.

Готов к труду и обороне

Татуировка на плече - память о втором дне рождения Константина Михайловича. Фото: Евгений Козырев

Первый значок ГТО он получил в 1936 году. Косте было 9 лет - жилистый пацан вовсю крутил "солнце" на самодельном турнике.

Началась война. Мечтал попасть на фронт. И только в 1944 году Константина, единственного из всех деревенских парней, призвали и направили в Харьковскую военную авиационную школу стрелков-бомбардиров фронтовой авиации (в 1941 году она была эвакуирована в Красноярск).

Но тут война закончилась. Наш герой не то, что повоевать не успел, даже школу не окончил. Надобность отпала в стрелках-бомбардирах.

Почему же, спросите вы, он ветеран войны? Потому что призван в армию был, когда война еще шла, а потом отслужил вдвойне. Надо же было кому-то, кроме израненных уставших бойцов, прошедших фронт, поддерживать боеготовность страны. И делали это дети войны, вчерашние мальчишки.

Недоученных стрелков отправили солдатами по разным частям. Так и попал Константин в Иркутск, в геодезию. "У меня на плече есть якорь, - рассказывает Константин Михайлович. - Как память о втором дне рождения. Я тогда служил в военно-геодезической части. В одной из экспедиций с товарищем переправлялись через озеро, а тут шторм, и лодку перевернуло. Барахтались, как котята, но выбрались. Потом местные сказали, вообще чудо, что мы выплыли. Ну, от восторга чувств и зафиксировали это историческое событие на телах. Оба".

Военная служба Константина, не считая обучения в авиационной школе, длилась восемь лет. Там он и завел привычку, которой верен до сих пор - каждое утро в любую погоду выходить на зарядку. И как бы ни складывалась служебная карьера ветерана, везде он был первым спортсменом.

Путь к Киото

Константин Познянский в честь Дня Победы отожмется 76 раз. В прошлом году было 75. Фото: Евгений Козырев

О том, чтобы лечь на диван, Константин Михайлович даже не думает. Зимой - подготовка и участие в Лыжне России. Бегает свою "пятерочку" по-прежнему быстрее всех.

Летом - подготовка к сдаче норм ГТО. Как же он радовался, когда это движение возродилось! И получил золотой значок старшей возрастной группы - 70+. Кроме этого, играет в бильярд и метко стреляет из винтовки. Не зря же в армии столько служил.

А в прошлом году довелось принять участие в чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов "Кубок Дружбы 2020". Там Константин Познянский установил мировой рекорд в своей возрастной категории (90-94 лет) - толкнул ядро на 7 метров 97 сантиметров. Это было единственное мировое достижение на тех соревнованиях. Но Константин Михайлович не на шутку разошелся - еще и диск метнул на рекорд России. Вернулся домой с двумя золотыми медалями. Вот так-то.

"На Олимпиаду надо ехать, - совершенно серьезно отвечает ветеран на вопрос о дальнейших спортивных планах. - Олимпиада ветеранов в Киото планируется в мае 2022 года. Не так много времени осталось. Тренируюсь".