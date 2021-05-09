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09.05.2021 20:32
Рубрика: Спорт

Российский гонщик Терещенко победил в Silver Cup

Текст: Максим Домчев
Фото: Пресс-служба AKKA ASP
Фото: Пресс-служба AKKA ASP

Первый этап спринтерской серии на трассе "Маньи-Кур" стал удачным для россиян. Константин Терещенко добился победы.

В прошлом расположенный в живописной местности под Парижем "Маньи-Кур" принимал этапы "Формулы-1". Теперь же здесь проходят баталии автомобилей GT, не уступающие "Большим призам" ни в зрелищности, ни в накале борьбы. И именно на "Маньи-Куре" стартовал новый сезон GT World Challenge Europe Sprint Cup - серии спринтерских гонок под эгидой первенства GT.

Среди участников этапа - двое россиян: Константин Терещенко, известный по выступлениям в "формулах" и гонках на выносливость, а также Тимур Богуславский - действующий чемпион GT World Challenge Europe. Оба выступают за команду AKKA ASP, которая в общей сложности выставила три экипажа на автомобилях Mercedes-AMG GT3.

В первой гонке уик-энда победу отпраздновал бельгийский экипаж Team WRT в составе Шарля Виртса и Дриса Вантора на Audi R8 LMS GT3, которые стартовали с поул-позиции. Второе и третье места достались двум Lamborghini Huracan GT3 Evo от команды Emil Frey Racing. Тимур Богуславский с Раффаэле Марчьелло заняли в этом заезде пятое место в "абсолюте", Петру Разван Умбрареску и Жюль Гунон в составе другого экипажа AKKA ASP стали десятыми, а Константин Терещенко и Джим Пла расположились на 17-й строчке, став при этом седьмыми в категории Silver Cup.

Российский пилот Константин Терещенко дебютировал в новой серии

Во втором заезде борьба за победу приобрела тактический характер - лидировавший Маро Энгель передал машину Луке Штольцу чуть раньше, в то время как их преследователи максимально затягивали свои пит-стопы, чтобы оказаться впереди. Этот план не сработал, и в итоге Штольц и Энгель принесли команде Mercedes-AMG Team Toksport WRT победу.

На второй позиции финишировал экипаж Шарля Виртса и Дриса Вантора, победивший накануне, а третьими стали Тимур Богуславский и Раффаэле Марчьелло.

Отличного результата добился и второй экипаж AKKA ASP - Константин Терещенко и Джим Пла заняли пятое место в "абсолюте", но победили в категории Silver Cup. Третий автомобиль команды, увы, до финиша не добрался и в итоге классифицирован 24-м.

Следующий этап GT World Challenge Europe пройдёт 28-30 мая на трассе "Поль Рикар" во Франции - это будет Endurance Cup, а второй этап Sprint Cup состоится позже - 18-20 июня в Зандворте.

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