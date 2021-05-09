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09.05.2021 08:20
Рубрика: Спорт

Женская сборная России по керлингу вышла в финал ЧМ

Текст: Максим Домчев
Женская сборная России по керлингу вышла в финал чемпионата мира, проходящего в канадском Калгари.

На чемпионате мира из-за наложенных Спортивным арбитражным судом в Лозанне санкций сборная России выступает под флагом Федерации керлинга России.

Сборная России по керлингу впервые отобралась на Олимпиаду

На предварительном этапе россиянки, в составе которых выступают скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова, заняли второе место в группе, получив прямую путевку в полуфинал. Соперницами в борьбе за выход в финал стала команда Швеции. В упорной борьбе россиянкам удалось одержать победу - 8:7.

В матче за золотые медали их соперницами стали спортсменки из Швейцарии, нанесшие поражение сборной США - 7:3.

Сборная России во второй раз в истории дошла до финала чемпионата мира. В 2017-м году россиянки стали вторыми на ЧМ в Китае.

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