Федун ответил на вопрос о новом главном тренере "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун после матча с "Химками" (2:1) рассказал о проводах главного тренера Доменико Тедеско, который покинет клуб после следующей игры, и ответил на вопрос о новом тренере.

- Сезон не закончен. Это была последняя игра на нашем стадионе. Сказали тренеру спасибо. У зрителей больше не будет такой возможности. Все было трогательно и красиво. Слава Богу, победили, - сказал Леонид Федун.

На вопрос, кто станет следующим тренером, владелец "Спартака" ответил: "Как только будет - сообщим".

Напомним, ранее сообщалось, что "Спартак" согласовал контракт с бывшим главным тренером "Бенфики" Руем Виторией.