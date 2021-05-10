Пожалуй, давно в России за юниорским турниром не следили так пристально. И у отечественного болельщика были на то основания. Давно наша команда не привозила на ЮЧМ настолько талантливый состав. Больше всего авансов выдавалось 16-летнему форварду из системы СКА Матвею Мичкову, и можно сказать, пока он их оправдывает. В Техасе, где проходили соревнования, Матвей стал лучшим бомбардиром, набрав 16 (12 голов + 4 передачи) очков, и лучшим снайпером. Логично, что именно его признали самым ценным игроком чемпионата мира.

Сразу по прилету в Москву Матвей Мичков дал небольшое интервью "Российской газете".

Несмотря на "серебро", чемпионат мира можно назвать для сборной России успешным?

Матвей Мичков: Не совсем все получилось, ехали за "золотом", но в финале проиграли канадцам. Есть над чем работать. Надо сделать выводы и на следующий турнир ехать уже с новыми эмоциями и силами. За первым местом, золотыми медалями.

Чего все-таки не хватило в финале с Канадой?

Матвей Мичков: Упрекнуть некого. Все играли в полную силу. Где-то не повезло, где-то свои моменты не реализовали. Каждый из нас выкладывался, бился. Так получилось. Будем работать.

Тебя называют одним из главных талантов поколения, к тебе приковано особое внимание. Это не мешает на льду, в жизни?

Матвей Мичков: На самом деле я не обращаю на это внимание. Бывают, что о тебе говорят хорошо или плохо. Не всегда все это нужно воспринимать всерьез. Да, это иногда отвлекает, но в целом я уже привык.

Ты - самый ценный игрок чемпионата мира, лучший его бомбардир и снайпер. Для тебя это совсем ничего не значит?

Матвей Мичков: Нет, почему же, мне приятно. Спасибо команде, партнерам, которые мне помогают. Без них ничего не получилось бы. И мне все равно жаль, что мы еще вторые.

В Молодежной хоккейной лиге ты побил рекорд Никиты Кучерова по количеству очков для игроков не старше 17 лет, а здесь ты превзошел его достижение по количеству шайб за турнир. Он тебе еще не звонил с поздравлениями?

Матвей Мичков: Нет.

Есть хоккеисты, за которыми ты следишь особо?

Матвей Мичков: Таких игроков нет. Так-то слежу за всеми. У многих есть, чему поучиться. А сравнивать - я себя ни с кем не сравниваю - моя задача играть в хоккей. Сравнивают пусть другие.

Самый запоминающийся матч на турнире, кроме финала? Против американцев?

Матвей Мичков: Да! Мы же отыгрались с 1:5, а это дорогого стоит. Не каждая команда на такое способна. Это круто. А еще и выиграть матч - невероятно.

Какая вообще атмосфера на арене была? По телекартинке трудно было составить адекватное впечатление...

Матвей Мичков: Атмосфера очень хорошая была. Очень много русских болельщиков приходило. Мы им благодарны за поддержку. Даже в том матче с американцами, когда мы проигрывали 1:5, болельщики все равно подбадривали нас, не сдавались. Мы им отплатили, чем могли.

Чем тебе запомнится этот турнир, если отбросить хоккей?

Матвей Мичков: Ничего, кроме хоккея, не запомнилось. Я туда не на экскурсию ездил, а в хоккей играть.

Трудно было жить в "пузыре"?

Матвей Мичков: Это была самая обычная гостиница, ничего особенного. В чем-то построже, конечно. Лишний раз на улицу не выйдешь, только с командой. Но в целом, все хорошо прошло.

Сейчас только ленивый не восхищается тобой. А ты сам как считаешь, в чем нужно прибавлять хоккеисту Матвею Мичкову?

Матвей Мичков: Да над всем мне нужно работать. Есть, что развивать. Совершенству нет предела, как говорится.

Какие теперь ставишь перед собой задачи?

Матвей Мичков: Задачи - самые высокие, раскрывать ничего не буду.

Сборная России

Объявлен расширенный состав национальной команды на заключительный этап Евротура, Чешские игры, которые пройдут с 12 по 15 мая в Праге. В заявку вошел 31 хоккеист:

Вратари: Иван Бочаров ("Динамо" Мск), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов ("Трактор").

Защитники: Егор Яковлев, Григорий Дронов (оба - Металлург Мг), Динар Хафизуллин, Кирилл Кирсанов, Игорь Ожиганов (все - СКА), Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба - "Локомотив"), Михаил Науменков ("Салават Юлаев"), Дмитрий Юдин ("Ак Барс"), Даниил Пыленков ("Витязь").

Нападающие: Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все - ЦСКА), Кирилл Марченко, Антон Бурдасов, Иван Морозов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Андрей Кузьменко, Василий Подколзин, Эмиль Галимов - (все СКА), Сергей Толчинский, Денис Зернов (оба - "Авангард"), Дмитрий Воронков, Илья Сафонов (оба - "Ак Барс"), Павел Красковский ("Локомотив").

Уже в Праге к команде присоединится часть игроков, чьи клубы закончат выступление в Национальной хоккейной лиге. Еще несколько игроков приедут в расположение сборной уже в Риге, где состоится первенство планеты.

Напомним, ЧМ-2021 пройдет с 21 мая по 6 июня.

Между тем

Обозреватели Национальной хоккейной лиги назвали претендентов на приз лучшему новичку сезона "Колдер Трофи". В список вошли два россиянина: форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов и вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин. Капризов считается фаворитом в борьбе за приз: он установил рекорды "Миннесоты" для новичков по набранным очкаом, голам и передачам.