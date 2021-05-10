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10.05.2021 00:02
Рубрика: Спорт

"Ювентус" крупно проиграл "Милану" и покинул зону Лиги чемпионов

Текст: Максим Домчев

В матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу в Турине встречались два претендента на место в Лиге чемпионов - "Ювентус" и "Милан". Туринцы уже лишились титула и в оставшейся части сезона они явно рассчитывают попасть в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

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Однако матч с "Миланом" подарил болельщикам "старой сеньоры" сплошное разочарование. На исходе первой половины встречи Браим Диас красивым ударом отправил мяч в сетку. Арбитры изучали момент на игру рукой со стороны игрока миланцев, однако правил он не нарушил.

Во втором тайме хозяева в своей штрафной сыграли рукой и арбитр после просмотра VAR назначил пенальти, который не смог реализовать Франк Кессье. Следом из-за травмы покинул поле Златан Ибрагимович.

Однако гости на 78-й минуте после удара вышедшего на замену Анте Ребича увеличили разницу в счете, а на 82-й минуте и вовсе довели счет до крупного после удара головой Фикайо Томори.

"Милан" благодаря этой победе идет на третьем месте в таблице, набрав 72 очка, у туринцев - 69 и пятая позиция. Пока "Ювентус" находится за пределами зоны Лиги чемпионов. До конца чемпионата Италии осталось три тура.

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