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10.05.2021 22:20
Рубрика: Спорт

Играют в поддавки

"Атлетико", "Реал" и "Барселона" продолжают терять очки, оттягивают вопрос с чемпионством
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(8451)
Первенство Испании - одно из немногих в Европе, в котором вопрос с чемпионством решится, по всей видимости, в последний момент. За три тура до конца сезона на "золото" по-прежнему претендуют "Атлетико", "Реал" и "Барселона".
"Реал" сыграл вничью с "Севильей" (2:2) и упустил шанс стать лидером Примеры. Фото: EPA "Реал" сыграл вничью с "Севильей" (2:2) и упустил шанс стать лидером Примеры. Фото: EPA
"Реал" сыграл вничью с "Севильей" (2:2) и упустил шанс стать лидером Примеры. Фото: EPA

На выходных в Примере состоялось сразу два суперматча, которые могли внести ясность в битву за первое место: "Барселона" принимала "Атлетико", а "Реал" встречался дома с "Севильей". Однако обе игры завершились вничью, в результате чего ситуация в турнирной таблице стала еще более запутанной.

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Поединок на "Камп Ноу" получился, мягко говоря, не самым зрелищным. "Барселоне" с Лионелем Месси в составе так и не удалось пробить Яна Облака, в то время как "матрасники" не особо и думали об атаке. Как итог - 0:0, "Атлетико" с 77 очками остался лидером, а каталонцы шли третьими с 75 баллами.

- Я изначально и не предполагал, что сегодняшний матч решит судьбу чемпионства. Посмотрите на плотность в таблице: здесь каждая игра имеет значение. Впереди еще три тура, все возможно, - отметил главный тренер "Барселоны" Рональд Куман.

Благодаря ничьей на "Камп Ноу" у "Реала" появился хороший шанс возглавить таблицу. Для этого "королевскому клубу" надо было обыграть дома "Севилью".

В отличие от противостояния "Барселоны" и "Атлетико" встреча в Мадриде получилась огненной: арбитр Хуан Мартинес Мунуэра не засчитал гол форварда хозяев Карима Бензема, а во второй половине при счете 1:1 рефери отменил пенальти в пользу "Реала" и назначил одиннадцатиметровый в ворота "сливочных". Этот эпизод стал самым обсуждаемым после матча. Что уж говорить, если рулевой мадридской команды Зинедин Зидан чуть ли не впервые в тренерской карьере решил выйти на поле после поединка, чтобы пообщаться с судьей.

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- Я ничего не понимаю. Если у Милитао была зафиксирована игра рукой, то и у "Севильи" был такой момент. Судья не убедил меня в своей правоте. Вы же знаете меня: я никогда не говорю о рефери, но сегодня другой случай. VAR? Я доверяю футболу. Однако в матче было два эпизода с попаданием мяча в руку, но пенальти назначили в наши ворота, - негодовал Зидан.

Отыгравшись в компенсированное время, "Реал" ушел от поражения (2:2), однако остался вторым в таблице. "Что есть, то есть. Мы не собираемся ничего менять. Довольны своей игрой, особенно во второй половине. Будем сражаться до конца, поскольку шансы на чемпионство у нас определенно есть", - подытожил Зидан.

За три тура до конца сезона "Атлетико" опережает "Реал" и каталонцев на два очка - 77 против 75

Чуть жестче высказался спортивный директор "Реала", знаменитый в прошлом форвард мадридского клуба Эмилио Бутрагеньо. По его словам, решения арбитра в матче с "Севильей" могут оказать ключевое влияние на борьбу за чемпионство.

- Очевидно, что Милитао не видел ни мяча, ни соперника. Это очень важное решение, которое может повлиять на расклад сил. Были схожие моменты в других играх, но вердикты были другими. И это не может не тревожить. Нам не везет, - сказал Бутрагеньо.

Таким образом, за три тура до конца сезона "Атлетико" идет первым с 77 очками, далее идут "Реал" с "Барселоной" (по 75 очков).

Фото: Matthias Hangst/Getty Images
"Бавария" в девятый раз подряд стала чемпионом Германии

Тем временем "Бавария" в девятый раз подряд стала чемпионом Германии. Причем титул мюнхенцы завоевали за час до начала своего матча против "Боруссии" из Менхенгладбаха благодаря победе дортмундской "Боруссии" над "Лейпцигом" (3:2).

Впрочем, досрочное завоевание трофея не остановило "Баварию": Роберт Левандовски и компания отправили шесть безответных мячей в ворота соперника (6:0). Польский форвард оформил хет-трик, а мюнхенский клуб повторил рекорд итальянского "Ювентуса" для команд из топ-5 лиг, став чемпионом в девятый раз подряд.

- То, чего добилась команда, поражает. После успешного прошлого сезона мы почти не отдыхали, зачастую играли каждые три дня, но выступили очень хорошо. Мы рады, что у нас получилось завоевать чемпионство. Я провел тут два прекрасных сезона, почувствовать то единение, что царит в клубе, было здорово, - отметил главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик, который после сезона покинет клуб и почти наверняка возглавит сборную Германии.

Любопытный матч состоялся в Англии, где в рамках 35-го тура встречались финалисты Лиги чемпионов нынешнего сезона - "Манчестер Сити" с "Челси". Хозяева вели 1:0, но гости вырвали важнейшую победу (2:1). Несмотря на поражение, "горожане" уже в следующем туре могут оформить чемпионство, если обыграют на выезде "Ньюкасл". В свою очередь "Челси" поднялся на третью строчку и значительно улучшил свои позиции в борьбе за место в Лиге чемпионов.

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