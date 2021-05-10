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10.05.2021 12:23
Рубрика: Спорт

Медведев вернулся на второе место в рейтинге ATP

Текст: Артур Нанян
Фото: Винс Калигиури / РИА Новости Фото: Винс Калигиури / РИА Новости
Фото: Винс Калигиури / РИА Новости

Россиянин Даниил Медведев поднялся на вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Теннисист дисквалифицирован на 14 лет за договорные матчи

На прошлой неделе Медведев дошел до третьего раунда турнира "Мастерс" в Мадриде, в котором он неожиданно уступил чилийцу Кристиану Гарину. Со второго места в рейтинге Даниил сместил испанца Рафаэля Надаля.

Что касается других россиян, то Андрей Рублев остался седьмым, Карен Хачанов опустился на 24-е место, Аслан Карацев занимает 27-ю позицию. Лидером рейтинга является серб Новак Джокович.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом: Новак Джокович (11 463 очка), Даниил Медведев (9780), Рафаэль Надаль (9630), Доминик Тим (8365), Стефанос Циципас (7610), Александр Зверев (6945), Андрей Рублев (6000), Роджер Федерер (5785), Маттео Берреттини (4048), Диего Шварцман (3765).

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