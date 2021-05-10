ПСЖ потерял очки в матче с "Ренном" и рискует уступить титул "Лиллю"

"Пари Сен-Жермен" в матче 36-го тура чемпионата Франции не смог переиграть "Ренн" - 1:1.

Клуб из Парижа перед этим матчем отставал от лидера чемпионата Франции "Лилля" на 4 очка. Любой результат, кроме победы, значительно снижал шансы клуба из столицы на завоевание очередного титула.

"Ренн" - типичный середняк, однако на своем поле эта команда способна дать бой любому сопернику. Не стал исключением и этот матч. Парижанам удалось забить на шестой компенсированной минуте первого тайма. Гости получили право на 11-метровый удар, который четко реализовал бразилец Неймар.

Во втором тайме команды много атаковали, причем "Ренн" по количеству опасных моментов не уступал своему более именитому сопернику. И на 70-й минуте Серу Герасси сумел восстановить равенство. Несмотря на все попытки парижан вырвать победу, счет на табло до финального свистка не изменился. При этом ПСЖ на 87-й минуте остался вдесятером после удаления Преснела Кимпембе.

За два тура до финиша в чемпионате Франции лидирует "Лилль", набравший 79 очков. У ПСЖ - 76. На третьем месте идет "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин. На счету монегасков 74 очка.