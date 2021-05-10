В понедельник президент Владимир Путин в Сочи принял участие в гала-матче юбилейного Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце "Большой". Игра завершилась со счетом 13:9 в пользу команды "Легенды хоккея".

Глава государства традиционно вышел на лед в свитере под номером "одиннадцать" в составе этой команды против сборной НХЛ. Ночная хоккейная лига - всероссийский турнир по хоккею среди любительских команд, основанный по инициативе Владимира Путина в 2011 году. Главный приз - Кубок Крутова и грант на строительство ледовой арены в регионе команды-чемпиона. Победителем юбилейного турнира стал "Монолит" из Нижнего Новгорода.

Президент поздравил всех с десятилетием НХЛ. Он отдельно поблагодарил "звезд" мирового хоккея за то, что они принимают участие "в этой масштабной работе, рассчитанной на всю страну". Судьей матча стал президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель.

Перед игрой прошла церемония награждения. Президент вручил приз "За верность любительскому хоккею" представителю НХЛ из Рязанской области, хоккеисту Олегу Смирнову. Кроме того, Путин пожал руку Павлу Буре, подчеркнув, что он отмечен орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени "не только за выдающиеся достижения в большом спорте, мировом спорте, но и за внимание и развитие любительского спорта". Среди участников матча были также министр обороны Сергей Шойгу, глава Подмосковья Андрей Воробьев, музыкант Игорь Бутман, легендарные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие.

Тем временем

О хоккее по-немецки

В Сочи российский лидер пообщался на немецком с президентом Международной федерации хоккея на льду Рене Фазелем. Владимир Путин предложил обсудить первенство мира в Новосибирске и Омске между молодежными командами в 2023 году и чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге. Фазель также поблагодарил за приглашение на финал Ночной хоккейной лиги.