Глава государства традиционно вышел на лед в свитере под номером "одиннадцать" в составе этой команды против сборной НХЛ. Ночная хоккейная лига - всероссийский турнир по хоккею среди любительских команд, основанный по инициативе Владимира Путина в 2011 году. Главный приз - Кубок Крутова и грант на строительство ледовой арены в регионе команды-чемпиона. Победителем юбилейного турнира стал "Монолит" из Нижнего Новгорода.
Президент поздравил всех с десятилетием НХЛ. Он отдельно поблагодарил "звезд" мирового хоккея за то, что они принимают участие "в этой масштабной работе, рассчитанной на всю страну". Судьей матча стал президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель.
Перед игрой прошла церемония награждения. Президент вручил приз "За верность любительскому хоккею" представителю НХЛ из Рязанской области, хоккеисту Олегу Смирнову. Кроме того, Путин пожал руку Павлу Буре, подчеркнув, что он отмечен орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени "не только за выдающиеся достижения в большом спорте, мировом спорте, но и за внимание и развитие любительского спорта". Среди участников матча были также министр обороны Сергей Шойгу, глава Подмосковья Андрей Воробьев, музыкант Игорь Бутман, легендарные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие.
О хоккее по-немецки
В Сочи российский лидер пообщался на немецком с президентом Международной федерации хоккея на льду Рене Фазелем. Владимир Путин предложил обсудить первенство мира в Новосибирске и Омске между молодежными командами в 2023 году и чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге. Фазель также поблагодарил за приглашение на финал Ночной хоккейной лиги.
Только вместе
Победа в Великой Отечественной войне имела колоссальное историческое значение для судеб всего мира. "Этот праздник был, есть и будет для России, нашего народа священным", - сказал Владимир Путин.
Президент поблагодарил ветеранов за бессмертный пример сплоченности и любви к Родине. "Вы доказали, что только вместе можно достичь казалось бы невозможного, одолели беспощадного врага... одержали над нацизмом безоговорочную победу", - подчеркнул он.
"Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ", - продолжил Путин. В самых трудных сражениях наш народ был один на жертвенном пути к Победе, бился насмерть на всех рубежах в жесточайших боях на земле, на море и в небе, сказал он. "Люди всех национальностей, вероисповеданий сражались за каждую пядь родной земли", - напомнил президент.
После минуты молчания Верховный главнокомандующий отметил, что в этом году - 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Это одна из самых трагических дат в нашей истории. Враг хотел не только свергнуть политический строй, советскую систему - "а уничтожить нас как государство, как нацию", заявил Путин. Советский народ отстоял Родину, освободил страны Европы от "коричневой чумы" и вынес нацизму исторический приговор.
"Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы", - сказал президент. История требует делать выводы и извлекать уроки, но многое из идеологии нацистов, одержимых бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение, заявил он. И не только радикалы и группировки международных террористов. "Сегодня мы видим сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. Наш народ слишком хорошо знает, к чему все это ведет", - подчеркнул Путин.
"Россия последовательно отстаивает международное право. При этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа", - заключил глава государства. Надежная гарантия этому - Вооруженные силы, наследники солдат Победы, и совместная работа ради развития страны и благополучия российских семей, сказал он.
"Наши ветераны, их судьбы, их преданность Родине - это пример для нас. Вершина, к которой мы должны стремиться и утверждать значимость, ценность грандиозной Победы в наших помыслах и поступках, в наших делах и будущих свершениях во имя Отечества. Слава народу-победителю!" - заключил Путин.
Президент смотрел Парад с центральной трибуны. Рядом были ветераны, и он приветствовал многих рукопожатием, а одному из них помог накинуть пальто. На другой трибуне в соответствии с санитарными требованиями - рассадкой через кресло - расположились премьер-министр Михаил Мишустин и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. На той же трибуне были правительственные чиновники и парламентарии. Гостям раздали пледы и дождевики - погода была холодной, а накануне целый день лил дождь. Принимал парад министр обороны Сергей Шойгу, командовал - главком Сухопутных войск Олег Салюков. Среди гостей центральной трибуны в первом ряду был президент Таджикистана Эмомали Рахмон - на Парад он прибыл вместе с Путиным. Когда главы государств вместе с министром обороны шли по Красной площади в Александровский сад, чтобы возложить венки к Могиле Неизвестного Солдата и обелискам городов-героев, с трибун их приветствовали криками "ура". "Как вам Парад?" - спросил кто-то. "Отлично!" - ответил Путин. Президент долго общался с ветеранами - и выслушал, и сфотографировался на память.