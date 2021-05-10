"Реал" с трудом ушел от поражения в матче с "Севильей"

Мадридский "Реал" с трудом ушел от поражения в домашнем матче против "Севильи" - 2:2. Этот результат помог мадридцам опередить в таблице "Барселону".

В случае успеха гости могли догнать своего соперника и вмешаться в борьбу за чемпионский титул.

"Реал" пропустил уже на 22-й минуте встречи после навеса Ивана Ракитича. Фернандо красиво обработал мяч и направил его точно в дальний от вратаря угол. Больше в первой половине встречи голов не было.

После перерыва усилия "Реала" привели к голу. После передачи Тони Крооса Марко Асенсио точным ударом поставил в тупик вратаря гостей. Но радость мадридцев была недолгой. На 77-й минуте встречи в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал Ракитич.

"Реалу" удалось" спастись на четвертой компенсированной минуте встречи. Кроос решился на дальний удар, и мяч после рикошета попал в сетку ворот "Севильи".

Мадридцы набрали 75 очков и по дополнительным показателям опередили "Барселону". Лидирует же другой клуб из столицы Испании - "Атлетико" - 77 очков.