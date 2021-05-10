"Урал" обыграл на своем поле "Ростов"

"Урал" прервал четырехматчевую серию без побед, одолев дома "Ростов" в рамках 29-го тура чемпионата России со счетом 1:0.

Единственный мяч на 37-й минуте забил Рамазан Гаджимурадов. Уже в концовке хозяева могли удвоить преимущество, но после просмотра VAR рефери отменил гол Павла Погребняка. Как итог - 1:0.

Перед заключительным туром "Урал" идет на 12-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 34 очка.

Что касается "Ростова", то команда Валерия Карпина занимает девятую строчку с 43 очками. В воскресенье клуб из Екатеринбурга встретится в гостях с "Локомотивом", а ростовчане в южном дерби примут "Краснодар".