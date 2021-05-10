Российские прыгуны в воду стали чемпионами Европы в командном турнире

Российские прыгуны в воду одержали победу в командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта, который сегодня стартовал в Будапеште.

В составе сборной России выступали Кристина Ильиных, Екатерина Беляева, Евгений Кузнецов и Виктор Минибаев. Они исполнили как индивидуальные, так и синхронные микст прыжки с трехметрового трамплина и 10-метровой вышки. В сумме за шесть попыток наши спортсмены набрали 431,80 балла. Судьбу медалей решил последний прыжок с вышки в исполнении Беляевой и Миннибаева, которые смогли обойти конкурентов.

Серебряные медали завоевали итальянцы (428,00), бронзовыми призерами стали немцы (421,00).