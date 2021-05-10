Симонян: Хочу, чтобы "Спартак" возглавил Черчесов

Известный футболист и тренер "Спартака" Никита Симонян считает, что Станислав Черчесов - лучший вариант для клуба.

Как известно, после этого сезона, который завершится через неделю, клуб покинет главный тренер Доменико Тедеско.

- Честно говоря, из спартаковцев в качестве главного тренера "Спартака" хотел бы видеть Черчесова. Это тренер сборной, человек, который имеет принципы, взгляды, требования, - сказал Симонян.

С 2016-го Станислав Черчесов возглавляет сборную России, а главным тренером "Спартака" он уже был с 2007 по 2008 год. В качестве игрока он провел в "Спартаке" в общей сложности девять лет.