Синхронисткам Ромашиной и Клесниченко придется повторно выступить на ЧЕ

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко представили новую техническую программу "Калинка" на чемпионате Европы по водным видам спорта, который стартовал в Будапеште.

Ромашина и Колесниченко набрали лучшую сумму баллов (95,4953) из 11 выступивших дуэтов. Однако соревнования были приостановлены из-за проблем технических проблем в бассейне. Организаторы турнира приняли решение провести финал повторно.

Об этом сообщила тренер нашего дуэта Татьяна Данченко.

- Попытку не засчитали, - написала Татьяна Евгеньевна на своей страничке в Facebbok. - Проблемы с музыкой под водой у всех стран, поэтому 13.05 все технические дуэты будут стартовать еще раз. Сил нам.

Напомним, что в смешанных дуэтах финал в технической программе состоялся. Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева принесли сборной России первое золото ЧЕ.