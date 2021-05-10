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10.05.2021 22:30
Рубрика: Спорт

На прощание - победа

"Спартак" обыграл "Химки" в последнем домашнем матче при Доменико Тедеско
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 100(8451)
Московский "Спартак" добился волевой победы над "Химками" в матче 29-го тура чемпионата России - 2:1. Эта была последняя домашняя встреча "красно-белых" при Доменико Тедеско.
Победа над "Химками" может стать ключевой для "Спартака" в борьбе за серебряные медали. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Победа над "Химками" может стать ключевой для "Спартака" в борьбе за серебряные медали. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Победа над "Химками" может стать ключевой для "Спартака" в борьбе за серебряные медали. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Спартаковские футболисты устроили красивую акцию, выйдя на поле в футболках с изображением Тедеско. Сам тренер хозяев вел себя по ходу поединка эмоционально, и это логично: в случае победы "красно-белые" вновь поднялись бы на второе место, дающее право участия в квалификации Лиги чемпионов.

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Показав характер, "Спартак" вырвал победу, забив решающий мяч уже на 89-й минуте: отличился Джордан Ларссон. Справедливости ради хозяева провели большую часть матча в большинстве после удаления в конце первого тайма Максима Глушенкова.

Как бы то ни было, "красно-белые" выиграли и вновь опередили "Локомотив" - 56 очков против 53. В последнем туре спартаковцы отправятся в гости к "Ахмату", а "железнодорожники" примут "Урал".

За тур до конца сезона спартаковцы поднялись на второе место и имеют все шансы попасть в Лигу чемпионов

Рискует остаться без еврокубков впервые за долгие годы ЦСКА. Армейцы хоть и обыграли на выходных "Краснодар" (3:1), но они продолжают отставать от "Рубина", "Сочи", "Локомотива" и "Спартака". Более того - "красно-синие" уже ни при каких обстоятельствах не попадут в зону Лиги чемпионов. В этом турнире они не участвуют уже три года.

Пока можно сказать, что приглашение в концовке сезона Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА не оправдало ожиданий. Команда крупно проиграла "Локомотиву" (0:3) и вылетела из Кубка России, а в шести матчах в чемпионате набрала лишь десять очков из 18 возможных.

По словам Олича, одна из причин неудач армейцев - травмы. "С "Краснодаром" мы начали не так, как договаривались. Слишком уважали соперника, но после 0:1 сравняли, провели сильный второй тайм. Просто сегодня у нас была длинная скамейка. Раньше мы располагали только 11 футболистами. Сами понимаете, тяжело играть без замен", - подчеркнул хорват.

Один из самых неудачных сезонов в истории проводит "Краснодар". С одной стороны - "быки" дебютировали в Лиге чемпионов, вышли в плей-офф Лиги Европы. Но с другой - команда сразу же вылетела из Лиги Европы, проиграв загребскому "Динамо", а в Премьер-лиге идут на 11-м месте. В лучшем случае краснодарцы займут десятую строчку в чемпионате. Это означает, что впервые за долгое время "быки" не примут участия в еврокубках.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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- У нас в "Краснодаре" хорошая команда, но нам нужно обновление, чтобы выйти на прежний уровень, - считает главный тренер южан Виктор Гончаренко.

Без еврокубков осталось "Динамо". "Бело-голубые" сыграли вничью с "Локомотивом" (0:0) и лишились всяких шансов на четвертое место. А ведь после возобновления сезона "бело-голубые" провели ряд ярких матчей и вполне могли рассчитывать на большее. Но в последних шести встречах москвичи одержали лишь одну победу.

- Конечно, мы расстроены и разочарованы непопаданием в еврокубки. У нас был шанс, но мы им не воспользовались. Наверное, причина в том, что у "Динамо" молодая команда. При этом у нас есть потенциал для развития, нужно двигаться вперед. В целом я доволен тем, как мы реализуем свои принципы и идеи. На неделе нас ждет серьезный матч с ЦСКА. Наша цель - победить и завершить сезон с 50 очками, - сказал рулевой "Динамо" Сандро Шварц.

Ну а "Локомотив" впервые в 2021 году не забил ни одного мяча по ходу игры, хотя концовку встречи "железнодорожники" провели в большинстве.

- Против такой команды, как "Динамо", мы не допустили моментов у своих ворот. У нас же была штанга, перекладина, отмененный гол. При этом не забывайте, что мы не могли рассчитывать на Чорлуку, Крыховяка, Мухина. Жаль, что не заработали три очка. Посмотрим, чем завершится сезон, - заявил главный тренер "Локомотива" Марко Николич.

* - Примечание: Лучшая команда Премьер-лиги получает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, серебряный призер сыграет в квалификации Лиги чемпионов, третий и четвертый клубы - в отборе нового турнира Лиги конференций. Худшие два участника Премьер-лиги опустятся дивизионом ниже.

Расписание матчей 30-го тура

16 мая, воскресенье

14.00. "Локомотив" - "Урал"

14.00. "Динамо" - ЦСКА

14.00. "Ахмат" - "Спартак"

14.00. "Тамбов" - "Зенит"

14.00. "Ростов" - "Краснодар"

14.00. "Рубин" - "Ротор"

14.00. "Уфа" - "Арсенал"

14.00. "Химки" - "Сочи"

Тем временем

УЕФА обновит логотип Лиги чемпионов перед следующим сезоном. По информации зарубежной прессы, речь идет о незначительных визуальных правках. Корректировке подвергнутся размер надписи (слово League станет крупнее), форма (слово UEFA будет выделено жирнее) и шрифт (буква P, например). Кроме того, символ товарного знака теперь окажется в верхнем правом углу буквы Е, а не под логотипом, как было ранее. У логотипа могут появиться новые цвета, но это маловероятно. Ожидается, что обновленный логотип будет использоваться до 2024 года, когда впервые будет проведен реформированный турнир.

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