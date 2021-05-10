"Спартак" в большинстве обыграл "Химки"

Московский "Спартак" добился волевой победы над "Химками" в матче 29-го тура чемпионата России - 2:1. Эта была последняя домашняя встреча "красно-белых" при Доменико Тедеско.

Первый тайм матча на стадионе в Тушино получился сверхбогатым на события. Уже на 27-й минуте гости открыли счет усилиями Максима Глушенкова, выступающего за "Химки" на правах аренды из "Спартака". Глушенков же стал одним из антигероев стартовых 45 минут, заработав удаление за грубую игру против Айртона. Что примечательно - арбитр Владислав Безбородов до перерыва показал семь желтых и одну красную карточки.

В самом начале второго тайма "Спартак" получил право пробить пенальти: после просмотра VAR Безбородов назначил пенальти в ворота подмосковного клуба из-за игры рукой Егора Данилкина. Подошедший к "точке" Александр Соболев не промахнулся - 1:1. Сравняв счет, хозяева еще больше активизировались, но создавать опасные моменты им было все сложнее. "Химки" неплохо защищались, забыв, впрочем, о контратаках. Решающий мяч уже на 89-й минуте забил Джордан Ларссон, четко пробив с левой ноги в девятку - 2:1.

В турнирной таблице "красно-белые" вновь поднялись на второе место, опережая "Локомотив" на три очка - 56 против 53. В последнем туре в воскресенье "Спартак" встретится в гостях с "Ахматом", а "железнодорожники" примут "Урал". Оба матча начнутся в 14:00.