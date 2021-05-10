Во вторник стартует плей-офф Единой лиги

Новости

В России началась короткая рабочая неделя после длинных майских выходных 00:37
Песков заявил о непричастности России к хакерской атаке на Colonial Pipeline 00:16
Армия Израиля заявила о 150 ракетах, выпущенных из сектора Газа 00:15
В священной реке Ганг в Индии нашли десятки тел умерших от коронавируса 10.05.2021
Малайзия вводит жесткий месячный национальный карантин 10.05.2021
Китай установит "разделительную линию" с Непалом на Эвересте из-за COVID 10.05.2021
Чехия откроет бары и рестораны на открытом воздухе 10.05.2021
Власти Британии подтвердили новый этап снятия ограничений с 17 мая 10.05.2021
Число погибших в секторе Газа увеличилось до 20 человек 10.05.2021
На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар 10.05.2021
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заразился коронавирусом 10.05.2021
Директор департамента "Спартака" Фетисов попал в реанимацию после избиения 10.05.2021
Федун ответил на вопрос о новом главном тренере "Спартака" 10.05.2021
Человек погиб в результате падения на рельсы в московском метро 10.05.2021
Российские прыгуны в воду стали чемпионами Европы в командном турнире 10.05.2021
"Единая Россия" и Союз добровольцев Донбасса договорились сотрудничать 10.05.2021
Израиль нанес ответный удар после ракетного обстрела из сектора Газа 10.05.2021
Боррель: ЕС не хочет обострять отношения с Россией 10.05.2021
Синхронисткам Ромашиной и Клесниченко придется повторно выступить на ЧЕ 10.05.2021
Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева принесли России первое золото ЧЕ 10.05.2021
Вратари Шестеркин и Георгиев не помогут России на ЧМ по хоккею 10.05.2021
Симонян: Хочу, чтобы "Спартак" возглавил Черчесов 10.05.2021
"Урал" обыграл на своем поле "Ростов" 10.05.2021
Путин забросил восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги 10.05.2021
Парламент Армении снова провалил голосование по кандидатуре премьера 10.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
10.05.2021 22:00
Рубрика: Спорт

Сойдутся под кольцом

Во вторник стартует плей-офф Единой лиги
Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(8451)
Во вторник пройдут первые матчи четвертьфинальной серии баскетбольной Единой лиги. В сериях до двух побед померятся силами: "Зенит" (Санкт-Петербург) - "ПАРМА" (Пермь), "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Химки" (Московская область), УНИКС (Казань) - "Зелена Гура" (Зелена Гура, Польша) и ЦСКА (Москва) - "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
"Зенит" выиграл регулярный чемпионат Единой лиги и был близок к попаданию в "Финал четырех" Евролиги. Фото: РИА Новости "Зенит" выиграл регулярный чемпионат Единой лиги и был близок к попаданию в "Финал четырех" Евролиги. Фото: РИА Новости
"Зенит" выиграл регулярный чемпионат Единой лиги и был близок к попаданию в "Финал четырех" Евролиги. Фото: РИА Новости

Победитель регулярного чемпионата - питерский "Зенит" едва не сотворил главную сенсацию Евролиги, лишь по сумме пяти матчей уступил испанской "Барселоне" и не сумел попасть в "Финал четырех". Теперь "сине-бело-голубые" намерены сосредоточиться на решающих матчах Единой лиги. Соперником клуба с берегов Невы в четвертьфинале будет пермская "ПАРМА".

Фото: evroleague.net
Определились все участники "Финала четырех" баскетбольной Евролиги

Отметим, что в регулярном чемпионате пермяки стали одним из самых неудобных соперников для питерцев. В первом матче "Зенит" контролировал ход игры, но сражавшиеся за каждый мяч уральцы не позволяли сопернику убежать в отрыв. Залогом успеха для петербуржцев стал перформанс Уилла Томаса в третьей 10-минутке. Американец набрал 16 очков за четверть, что позволило "Зениту" создать комфортный задел и спокойно довести матч до победы.

Вторая встреча прошла всего через месяц. Питерцы уже гарантировали себе первое место в регулярке и прибыли на игру без Хави Паскуаля, Матеуша Понитки и Кевина Пангоса. Отсутствие главного тренера и лидеров команды не помешало "Зениту" играть первым номером, но в этот раз "ПАРМА" оказалась настойчивее. Уральцы затащили соперника в напряженную концовку, в которой исход встречи точным штрафным решил Адас Юшкявичус - 78:76. Тогда пермяки впервые обыграли "Зенит" на родном паркете.

Впрочем, специалисты уверены, что у "Зенита" не должно возникнуть проблем с выходом в следующую стадию турнира. Тем более их тренер - Хави Паскуаль - был признан лучшим наставником сезона-2020/21.

Под руководством 48-летнего испанского специалиста "Зенит" провел лучший сезон в своей истории, одержав 20 побед в 24 матчах. "Зенит" также стал лучшей командой по игре в защите: в среднем подопечные Хави Паскуаля пропускали 71,6 очка за встречу.

УНИКС не смог выиграть баскетбольный Еврокубок

Единственный представитель России в "Финале четырех" Евролиги - ЦСКА будет готовиться к играм в Кельне, проводя серию плей-офф против "Нижнего Новгорода".

Клубы дважды встречались в регулярном чемпионате, и в обеих встречах сильнее оказался коллектив Димитриса Итудиса. Но если в первой игре у нижегородцев объективно не было шанса - 63:83, то в последнем матче регулярки нижегородцы уступили лишь на последних секундах - 84:85.

Спорт Баскетбол