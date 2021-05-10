Во вторник стартует плей-офф Единой лиги

Во вторник пройдут первые матчи четвертьфинальной серии баскетбольной Единой лиги. В сериях до двух побед померятся силами: "Зенит" (Санкт-Петербург) - "ПАРМА" (Пермь), "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Химки" (Московская область), УНИКС (Казань) - "Зелена Гура" (Зелена Гура, Польша) и ЦСКА (Москва) - "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

"Зенит" выиграл регулярный чемпионат Единой лиги и был близок к попаданию в "Финал четырех" Евролиги. Фото: РИА Новости

Победитель регулярного чемпионата - питерский "Зенит" едва не сотворил главную сенсацию Евролиги, лишь по сумме пяти матчей уступил испанской "Барселоне" и не сумел попасть в "Финал четырех". Теперь "сине-бело-голубые" намерены сосредоточиться на решающих матчах Единой лиги. Соперником клуба с берегов Невы в четвертьфинале будет пермская "ПАРМА".

Отметим, что в регулярном чемпионате пермяки стали одним из самых неудобных соперников для питерцев. В первом матче "Зенит" контролировал ход игры, но сражавшиеся за каждый мяч уральцы не позволяли сопернику убежать в отрыв. Залогом успеха для петербуржцев стал перформанс Уилла Томаса в третьей 10-минутке. Американец набрал 16 очков за четверть, что позволило "Зениту" создать комфортный задел и спокойно довести матч до победы.

Вторая встреча прошла всего через месяц. Питерцы уже гарантировали себе первое место в регулярке и прибыли на игру без Хави Паскуаля, Матеуша Понитки и Кевина Пангоса. Отсутствие главного тренера и лидеров команды не помешало "Зениту" играть первым номером, но в этот раз "ПАРМА" оказалась настойчивее. Уральцы затащили соперника в напряженную концовку, в которой исход встречи точным штрафным решил Адас Юшкявичус - 78:76. Тогда пермяки впервые обыграли "Зенит" на родном паркете.

Впрочем, специалисты уверены, что у "Зенита" не должно возникнуть проблем с выходом в следующую стадию турнира. Тем более их тренер - Хави Паскуаль - был признан лучшим наставником сезона-2020/21.

Под руководством 48-летнего испанского специалиста "Зенит" провел лучший сезон в своей истории, одержав 20 побед в 24 матчах. "Зенит" также стал лучшей командой по игре в защите: в среднем подопечные Хави Паскуаля пропускали 71,6 очка за встречу.

Единственный представитель России в "Финале четырех" Евролиги - ЦСКА будет готовиться к играм в Кельне, проводя серию плей-офф против "Нижнего Новгорода".

Клубы дважды встречались в регулярном чемпионате, и в обеих встречах сильнее оказался коллектив Димитриса Итудиса. Но если в первой игре у нижегородцев объективно не было шанса - 63:83, то в последнем матче регулярки нижегородцы уступили лишь на последних секундах - 84:85.