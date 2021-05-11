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11.05.2021 11:40
Рубрика: Спорт

"Барселона" намерена уволить Кумана после окончания сезона

Текст: Максим Домчев
Главный тренер испанского клуба "Барселона" Рональд Куман. Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости Главный тренер испанского клуба "Барселона" Рональд Куман. Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости
Главный тренер испанского клуба "Барселона" Рональд Куман. Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости

Руководство "Барселоны" намерено отправить в отставку главного тренера команды Рональда Кумана.

Фото: Joan Monfort/AP
"Барселона" сыграла вничью с мадридским "Атлетико" в чемпионате Испании

Как сообщает ESPN, Куман может быть уволен после окончания сезона, несмотря на то, что его контракт с клубом действует до лета 2022 года. Окончательное решение будет принято по итогам сезона и будет зависеть от того, какое место займут каталонцы в чемпионате Испании.

Пока "Барселона" занимает лишь третье место в турнирной таблице, набрав 75 очков. Столько же очков набрал и мадридский "Реал", который опережает каталонцев по дополнительным показателям. Лидирует же другой клуб из столицы Мадрида - "Атлетико", на счету которого 77 очков.

В чемпионате Испании каталонцам осталось провести три матча - дома против "Сельты" и на выезде с "Леванте" и "Эйбаром".

Также "Барселона" вылетела из Лиги чемпионов.

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