Беляева и Минибаев взяли "бронзу" ЧЕ в прыжках в воду

Российский микст-дуэт Екатерина Беляева и Виктор Минибаев заняли третье место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Накануне Беляева и Минибаев в составе сборной России завоевали золотую медаль в командных соревнованиях. Именно их последний прыжок обеспечил нашим спортсменам итоговую победу.

Однако 11 мая Екатерина и Виктор допустили ряд ошибок, но удержались на пьедестале. За пять прыжков они набрали 302,58 балла.

- Медаль есть медаль, это хорошо, но были допущены ошибки, поэтому есть небольшая горечь на душе. Но будем работать дальше, - отметили спортсмены в эфире "Матч ТВ".

Серебряные медали в копилке британцев Ноа Уильямс и Андре Спендолини (307,32 балла). "Золото" завоевали украинцы Ксения Байло и Алексей Середа, набравшие очень приличную сумму баллов - 325,68.