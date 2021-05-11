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11.05.2021 21:35
Рубрика: Спорт

Беляева и Минибаев взяли "бронзу" ЧЕ в прыжках в воду

Текст: Анна Козина

Российский микст-дуэт Екатерина Беляева и Виктор Минибаев заняли третье место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Синхронисткам Ромашиной и Клесниченко придется повторно выступить на ЧЕ

Накануне Беляева и Минибаев в составе сборной России завоевали золотую медаль в командных соревнованиях. Именно их последний прыжок обеспечил нашим спортсменам итоговую победу.

Однако 11 мая Екатерина и Виктор допустили ряд ошибок, но удержались на пьедестале. За пять прыжков они набрали 302,58 балла.

- Медаль есть медаль, это хорошо, но были допущены ошибки, поэтому есть небольшая горечь на душе. Но будем работать дальше, - отметили спортсмены в эфире "Матч ТВ".

Серебряные медали в копилке британцев Ноа Уильямс и Андре Спендолини (307,32 балла). "Золото" завоевали украинцы Ксения Байло и Алексей Середа, набравшие очень приличную сумму баллов - 325,68.

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