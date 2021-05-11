Буффон покинет "Ювентус" после окончания сезона

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон объявил о том, что покидает туринский "Ювентус" после завершения сезона.

Буффон пока еще не определился с тем, продолжит ли он карьеру или же примет решение уйти из футбола. Пока же 43-летний голкипер покидает клуб, которому он отдал почти 20 лет.

"Прекрасный и долгий путь в "Ювентусе" завершится в этом году. Пока я не могу сказать, завершу ли карьеру, или же буду продолжать играть", - цитирует Буффона Goal.

Ранее сообщалось о том, что в услугах вратаря заинтересована "Парма", где он начинал карьеру в Серии А. Также о желании пригласить Буффона сообщала "Аталанта".

Буффон выступает за "Ювентус" с 2001 года. В 2018 году он покинул клуб и перебрался в ПСЖ, но в 2019-м снова вернулся в Турин. Всего за "Юве" он провел 683 матча. На его счету 322 игры без пропущенных мячей.