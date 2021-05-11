Черчесов заявил, что Акинфеев не сыграет на Евро

У кого из игроков есть антитела, и будете ли вы советовать прививаться остальным? Учитывался ли данный фактор при выборе состава?

Станислав Черчесов: Могу только за себя сказать, поскольку сам прививался и знаю, сколько у меня антител. А про советы и все остальное лучше спросить у нашего врача Безуглова. Еще один момент - у нас ведь много футболистов переболели ковидом, и это позитивный фактор. Надеемся, что эти вещи пройдут мимо нас, не хотелось бы с ними снова столкнуться.

УЕФА разрешил расширить заявку до 26 футболистов. Насколько это упростит подготовку? Вы определились уже, какие позиции надо будет дополнить?

Станислав Черчесов: Ситуация такая, какая она есть. Если помните, в Лиге наций почти каждая команда столкнулась с этими моментами. УЕФА ведь не случайно увеличил квоту. В плане тренировочного процесса 26 игроков - это немножко некомфортно, потому что слишком много футболистов на поле. Плюс не забывайте, что из этих 26 ребят трое присоединятся к нам только 25 мая. Я имею ввиду Головина, Черышева и Миранчука. Будем индивидуальную работу проводить, кому-то давать отдых и так далее.

Почему попал в расширенный состав Федор Смолов? И как объясните невызов Гилерме и Антона Миранчука?

Станислав Черчесов: Начну со Смолова. Мы ведь смотрим теми же глазами, что и вы. В начале второй части сезона он несколько раз ярко вышел на замену, забивал. Но последние матчи Федя проводит не так эффектно. К тому же у нас есть три форварда, Дзюба, Заболотный и Соболев, которые также играют в Премьер-лиге и также забивают, и самое главное - они уже были у нас в обойме. И в этом плане мы не хотим ничего менять. Федя в резервном списке и в случае травм может к нам присоединиться. Антон Миранчук весной практически не играет, лишь несколько раз появился на поле со скамейки. Что касается Гилерме, то он вызывался в сборную, но достаточно неудачно провел последние матчи. Мы внимательно за ним наблюдали. В решающей встрече с "Зенитом" Гилерме, если так можно выразиться, не дал результата.

Весь прошлый год все обсуждали возможное возвращение Игоря Акинфеева. Чем все закончилось?

Станислав Черчесов: Последний разговор с ним на эту тему был после 9 мая. На сегодняшний день Игорь не готов нам помочь, и потому вопрос с ним закрыт. Мы с ним нормально поговорили, у нас никогда не было шероховатостей.

В каком состоянии Денис Черышев?

Станислав Черчесов: Я недавно с ним общался. В последней игре он вышел на замену, отметился голевой передачей. Для таких футболистов, как Черышев, очень важно постоянно быть в тренировочном процессе, быть в тонусе.

Означает ли вызов Арсена Захаряна признание его таланта? Парню всего 17 лет.

Станислав Черчесов: Мы на возраст не смотрим. Нам важно, как футболист играет и развивается. Захарян действует на нескольких позициях, плюс он себя проявил на молодежном чемпионате Европы, забил мяч. К тому же из-за более длинного подготовительного периода у нас будет возможность чуть лучше узнать таких ребят, как Захарян, Мухин, Сафонов.

Чувствуете нарастающее давление перед Евро и есть ли разница с тем, что было перед чемпионатом мира?

Станислав Черчесов: Мы проходим это по третьему кругу. Сейчас у нас впереди финал Кубка России и последний тур, после чего мы соберем команду и начнем потихоньку готовиться. Соперников по контрольным матчам знаем, по группе - тоже. Все идет своим чередом.

Уже успели ознакомиться с условиями в Нойштифте, где и будет готовиться сборная?

Станислав Черчесов: Я летал туда дважды перед Кубком конфедераций и чемпионатом мира. В этот раз не полетел, потому что никогда не знаешь, где тебя схватит коронавирус. Только что разговаривал с людьми оттуда, мне прислали фотографии. Поле готовится, и к нашему приезду оно будет в идеальном состоянии.

Как оцените сезон в Премьер-лиге?

Станислав Черчесов: По известным причинам год был непростой. А так, если говорить об игроках, то мы часто не знаем, какие они задания получают в своих клубах. Мы можем оценить только их физическое или психологическое состояние.

Какова цель сборной на Евро?

Станислав Черчесов: Давайте идти шаг за шагом. Сегодня мы выполнили одну из задач - объявили расширенный состав. Теперь надо, чтобы все были здоровы и готовы. Впереди контрольные матчи. Наша задача - максимально подготовиться, чтобы преодолеть первый барьер - групповой этап. Но в этом барьере есть несколько подбарьеров. Я имею ввиду Бельгию, Финляндию и Данию.