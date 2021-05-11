Матчи РПЛ и игры Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания

Все матчи плей-офф Единой лиги ВТБ, которые пройдут 11 и 12 матча, начнутся с минуты молчания в память о жертвах нападения на школу в Казани, в результате которой погибли дети и взрослые. Об этом заявил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

11 мая в рамках турнира пройдут три встречи - в Краснодаре "Локомотив-Кубань" примет "Химки", ЦСКА дома сыграет с "Нижним Новгородом", а "Зенит" встретится с клубом ПАРМА. 12 мая УНИКС в Казани примет команду "Зелена Гура".

Финальный матч Кубка России по футболу между "Локомотивом" и "Крыльями Советов", который пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде, также начнется с минуты молчания в память о жертвах трагедии в казанской школе №175.

Почтут память жертв и на матчах заключительного тура РПЛ, игры которого состоятся 16 мая.