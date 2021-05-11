Определились все участники плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге определились все 16 клубов, которые в серии плей-офф поведут борьбу за Кубок Стэнли.

В ночь на вторник стал известен последний участник. "Монреаль" в матче с "Эдмонтоном" сумел не проиграть в основное время и стал недосягаем для преследователей. В итоге "Канадиенс" уступили в овертайме 3:4.

Борьбу за Кубок Стэнли помимо "Монреаля" поведут "Торонто" , "Эдмонтон", "Виннипег", "Флорида", "Тампа-Бэй", "Каролина", "Нэшвилл", "Питтсбург", "Вашингтон", "Бостон", "Нью-Йорк Айлендерс", "Вегас", "Колорадо", "Миннесота" и "Сент-Луис".

Окончательный состав пар первого раунда станет известен позже. Несмотря на то, что регулярный чемпионат завершится 19 мая, по словам вице-комиссара НХЛ Билл Дейли сообщил, что матчи на выбывание могут начаться уже 15 мая.