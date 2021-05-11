Накануне Международный союз конькобежцев (ISU) представил календарь соревнований в сезоне-2021/22.

Напомним, что Пекин станет хозяином зимних Олимпийских игр с 4 по 20 февраля 2022 года. Как сообщают коллеги из агентства Р-Спорт, отечественные фигуристы имеют наибольшее число квот среди всех участников - 17 (максимальное число - три - у женщин, пар и танцоров, две - у мужчин и квота на участие в командном турнире). На турнире серии "Челленджер" в немецком Оберстдорфе, который пройдет с 22 по 25 сентября, у россиян будет возможность добрать еще одну квоту в мужском катании.

Чемпионат мира состоится во французском Монпелье с 21 по 27 марта 2022 года. Чемпионат Европы примет Таллин с 10 по 16 января 2022 года. Чемпионат России состоится в Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря 2021 года. А чуть ранее болельщики увидят московский этап серии Гран-при. Он пройдет 26-28 ноября.