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11.05.2021 21:05
Рубрика: Спорт

Готовят коньки

Фигуристов ждет напряженный сезон
Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(8452)
Накануне Международный союз конькобежцев (ISU) представил календарь соревнований в сезоне-2021/22.

Напомним, что Пекин станет хозяином зимних Олимпийских игр с 4 по 20 февраля 2022 года. Как сообщают коллеги из агентства Р-Спорт, отечественные фигуристы имеют наибольшее число квот среди всех участников - 17 (максимальное число - три - у женщин, пар и танцоров, две - у мужчин и квота на участие в командном турнире). На турнире серии "Челленджер" в немецком Оберстдорфе, который пройдет с 22 по 25 сентября, у россиян будет возможность добрать еще одну квоту в мужском катании.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Плющенко объявил о возвращении Трусовой к Тутберидзе

Чемпионат мира состоится во французском Монпелье с 21 по 27 марта 2022 года. Чемпионат Европы примет Таллин с 10 по 16 января 2022 года. Чемпионат России состоится в Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря 2021 года. А чуть ранее болельщики увидят московский этап серии Гран-при. Он пройдет 26-28 ноября.

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