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11.05.2021 21:00
Рубрика: Спорт

Ринг все ближе

Джошуа и Фьюри проведут чемпионский бой в августе
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(8452)
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа пройдет в августе. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на промоутера Джошуа Эдди Хирна.

"Думаю, всем уже известно о том, что поединок состоится в Саудовской Аравии 7 или 14 августа. Это будет впечатляющее событие", - заявил Хирн.

Боксеры Фьюри и Джошуа получат за бой 150 млн долларов на двоих

Напомним, Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Джошуа владеет титулами по версиям четырех других наиболее значимых организаций: Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

Боксеры подписали контракт на два боя. В августе состоится первый.

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