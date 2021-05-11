Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа пройдет в августе. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на промоутера Джошуа Эдди Хирна.

"Думаю, всем уже известно о том, что поединок состоится в Саудовской Аравии 7 или 14 августа. Это будет впечатляющее событие", - заявил Хирн.

Напомним, Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Джошуа владеет титулами по версиям четырех других наиболее значимых организаций: Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

Боксеры подписали контракт на два боя. В августе состоится первый.