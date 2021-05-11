Дети из костромского города Нерехта теперь могут учиться плавать круглый год, а не как прежде - только летом, да и то в речках. Будущие чемпионы теперь тренируются в современном физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) с бассейном "Победа".

Это стало возможным благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Директор физкультурно-оздоровительного комплекса в Нерехте Сергей Андронов не скрывает радости: сейчас в 25-метровом бассейне с четырьмя дорожками занимаются 250 человек. Это и школьники из секции плавания, и любители аквафитнеса и аквааэробики, и просто желающие провести досуг с пользой для здоровья. Бассейн работает двенадцать часов в сутки.

Оборудован здесь и подъемник для инвалидов, есть специальные санузлы и пандусы, гидравлический спуск в бассейн. На строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса в Нерехте было выделено 109 миллионов рублей, в том числе больше 48 миллионов - из федерального бюджета.

Повезло и жителям воронежского села Ямное, где в рамках нацпроекта тоже открылся физкультурно-оздоровительный комплекс "Салют". Он станет центром развития дзюдо в Воронежской области. Кандидат в мастера спорта по дзюдо Иван Кочетов признался, что этот ФОК стал настоящим подарком для спортсменов. В "Салюте" два зала: универсальный - с разборными трибунами на 100 мест, и тренажерный. Есть игровая комната, тренерская, раздевалки с душевыми, медпункт, помещения для спортинвентаря.

Построили физкультурно-оздоровительный комплекс оперативно: работы начались в марте 2020 года, а через год там уже прошла первая тренировка. Потрачено 76 миллионов рублей, 42 из них вложили областные власти.

Спорткомплекс станет базовым для борцов спортшколы олимпийского резерва, а в Федерации дзюдо задумались о введении урока борьбы и в обычных школах Ямного. "Этот проект сейчас обсуждается совместно с федерацией и департаментом физической культуры и спорта. Таким образом будем выявлять будущих чемпионов", - рассказал директор "Салюта", мастер спорта по дзюдо Евгений Никишкин.

Вовлечь в спортивную жизнь собираются и единственный в селе детский сад - закон позволяет спортшколе заниматься с детьми от пяти лет. К сентябрю ФОК наберет четыре группы по 25 детишек и будет их готовить к большому спорту.

Тем временем в Воронежской области уже готовятся к сдаче новые спортивные объекты. К июлю планируется начать занятия на стадионе в райцентре Грибановка и в Центре спортивной гимнастики в Воронеже.