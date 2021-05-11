Новости

В Казани оценивают возможность эвакуации пострадавших детей в Москву 19:15
Песков: Путин выслушал доклад Мурашко по Казани 19:09
В Госдуме обсудят повышение возраста приобретения оружия 18:48
ЕС обвиняет принца Лихтенштейна в убийстве самого большого в Европе медведя 18:40
Все погибшие при стрельбе в школе Казани опознаны 18:13
Видео: Дэвид Линч снял клип на песню Донована к его юбилею 18:05
Словакия остановила использование AstraZeneka 17:53
Прокуратура проведет комплексную проверку после стрельбы в Казани 17:45
Песков: Путин в постоянном контакте с правительством по ЧП в Казани 17:36
МИД РФ выслал румынского дипломата из России 17:25
Праздничный намаз на Ураза-байрам в мечетях Москвы пройдет без прихожан 17:20
Володин сообщил о поездках зарубежных депутатов за прививками в Россию 17:20
Болгария возобновила выдачу виз в 22 городах России 17:10
Вышел трейлер фэнтези с Алисией Викандер "Легенда о Зеленом рыцаре" 17:04
Буффон покинет "Ювентус" после окончания сезона 17:01
Володин объяснил необходимость денонсации ДОН 16:59
В Петербурге каскадер разбил машину при попытке сделать "мертвую петлю" 16:26
Москалькова призвала повысить возраст для владения оружием 16:21
Погибшей при стрельбе в школе Казани учительнице было 25 лет 16:19
Эксперты ВШЭ: В 79 процентах школ есть "тревожная кнопка" 16:17
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах 16:15
"ЕР" поддержит законопроект о денонсации Договора по открытому небу 16:14
"Спартак" договорился о расторжении контракта с Гулиевым 16:14
Двум депутатам Рады предъявлены обвинения в госизмене 16:12
В доме украинского политика Медведчука проходит обыск 16:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Дети из костромского города Нерехта теперь могут учиться плавать круглый год, а не как прежде - только летом, да и то в речках. Будущие чемпионы теперь тренируются в современном физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) с бассейном "Победа".

Это стало возможным благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Директор физкультурно-оздоровительного комплекса в Нерехте Сергей Андронов не скрывает радости: сейчас в 25-метровом бассейне с четырьмя дорожками занимаются 250 человек. Это и школьники из секции плавания, и любители аквафитнеса и аквааэробики, и просто желающие провести досуг с пользой для здоровья. Бассейн работает двенадцать часов в сутки.

Фото: РИА Новости
В России заработает цифровая спортивная платформа

Оборудован здесь и подъемник для инвалидов, есть специальные санузлы и пандусы, гидравлический спуск в бассейн. На строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса в Нерехте было выделено 109 миллионов рублей, в том числе больше 48 миллионов - из федерального бюджета.

Повезло и жителям воронежского села Ямное, где в рамках нацпроекта тоже открылся физкультурно-оздоровительный комплекс "Салют". Он станет центром развития дзюдо в Воронежской области. Кандидат в мастера спорта по дзюдо Иван Кочетов признался, что этот ФОК стал настоящим подарком для спортсменов. В "Салюте" два зала: универсальный - с разборными трибунами на 100 мест, и тренажерный. Есть игровая комната, тренерская, раздевалки с душевыми, медпункт, помещения для спортинвентаря.

Построили физкультурно-оздоровительный комплекс оперативно: работы начались в марте 2020 года, а через год там уже прошла первая тренировка. Потрачено 76 миллионов рублей, 42 из них вложили областные власти.

Спорткомплекс станет базовым для борцов спортшколы олимпийского резерва, а в Федерации дзюдо задумались о введении урока борьбы и в обычных школах Ямного. "Этот проект сейчас обсуждается совместно с федерацией и департаментом физической культуры и спорта. Таким образом будем выявлять будущих чемпионов", - рассказал директор "Салюта", мастер спорта по дзюдо Евгений Никишкин.

Вовлечь в спортивную жизнь собираются и единственный в селе детский сад - закон позволяет спортшколе заниматься с детьми от пяти лет. К сентябрю ФОК наберет четыре группы по 25 детишек и будет их готовить к большому спорту.

Тем временем в Воронежской области уже готовятся к сдаче новые спортивные объекты. К июлю планируется начать занятия на стадионе в райцентре Грибановка и в Центре спортивной гимнастики в Воронеже.

В регионах Спорт Спортивная жизнь Физкультура Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Национальные проекты 2019-2024