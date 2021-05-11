Кубок Ночной хоккейной лиги выиграли нижегородцы

Новости

СК опроверг информацию о заложенной в казанской школе взрывчатке 21:08
В новгородских школах выпускные будут проходить с бойцами Росгвардии 20:49
В Петербурге усилят меры безопасности в школах после трагедии в Казани 20:31
В Екатеринбурге семь человек пострадали при наезде автомобиля на тротуар 20:16
Муфтий приравнял убийство детей в Рамадан к "убийству всего человечества" 20:10
Россия и Греция обсудили начало авиасообщения между странами 20:08
Российские военные приступили к слежению за кораблем ВМС Франции в Черное море 20:01
Путин наградил главу Крыма Аксенова и художника Сафронова 19:53
В Мордовии усилят меры безопасности после стрельбы в Казани 19:47
Украинская оппозиция назвала репрессиями обвинения в адрес Медведчука 19:46
В Казани оценивают возможность эвакуации пострадавших детей в Москву 19:15
Песков: Путин выслушал доклад Мурашко по Казани 19:09
В Госдуме обсудят повышение возраста приобретения оружия 18:48
ЕС обвиняет принца Лихтенштейна в убийстве самого большого в Европе медведя 18:40
Все погибшие при стрельбе в школе Казани опознаны 18:13
Видео: Дэвид Линч снял клип на песню Донована к его юбилею 18:05
Словакия остановила использование AstraZeneka 17:53
Прокуратура проведет комплексную проверку после стрельбы в Казани 17:45
Песков: Путин в постоянном контакте с правительством по ЧП в Казани 17:36
МИД РФ выслал румынского дипломата из России 17:25
Праздничный намаз на Ураза-байрам в мечетях Москвы пройдет без прихожан 17:20
Володин сообщил о поездках зарубежных депутатов за прививками в Россию 17:20
Болгария возобновила выдачу виз в 22 городах России 17:10
Вышел трейлер фэнтези с Алисией Викандер "Легенда о Зеленом рыцаре" 17:04
Буффон покинет "Ювентус" после окончания сезона 17:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Сколько потеряла экономика от нерабочих дней в мае
Сколько потеряла экономика от нерабочих дней в мае
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
11.05.2021 20:00
Рубрика: Спорт

Команда - монолит

Кубок Ночной хоккейной лиги выиграли нижегородцы
Текст: Антон Дерябин ("Российская газета", Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(8452)
С Кубком Крутова и стомиллионным сертификатом от Министерства спорта РФ вернулся из Сочи в родной Нижний Новгород победитель юбилейного X фестиваля Ночной хоккейной лиги - команда "Монолит".

Кубок Крутова - главный трофей российского любительского хоккея, за который ежегодно сражаются 32 команды. На этот раз в финале турнира нижегородцы сразились с "Западом России" из Калининграда.

Фото: Антон Дерябин/РГ
В Нижегородском кремле начались масштабные противооползневые работы

- Нам достались три разные по стилю и комплектации соперника, - рассказал "РГ" главный тренер "Монолита" Игорь Сиротинин. - Но моим ребятам удалось подстроиться под каждого: мы срывали их атаки, не давали разбежаться. Думаю, наша сила в том, что мы знаем друг друга десятки лет (средний возраст игроков "Монолита" - 46 лет. - Ред.) Мы - как одна семья: каждый готов прийти на помощь, лечь под шайбу.

Не может сдержать эмоций автор одного из самых красивых голов Кубка нападающий Алексей Кормаков: "Почти каждый матч был, как говорится, "на тоненького". Получив Кубок, я подъехал к трибуне с нашими болельщиками и прокричал: "Это кубок - ваш!" Президент клуба "Монолит" и капитан команды Дмитрий Аляпин особо выделяет в ее составе голкипера Александра Ефременко, признанного лучшим вратарем турнира: "Только представьте себе: в шести матчах он пропустил только одну шайбу!" А на вопрос, на что пойдет выигранный грант, он ответил так:

- Хотим построить на территории одного из жилищных комплексов что-то вроде ФОКа с катком. Уверен: это будет очень востребованный объект. Конечно, ста миллионов не на все хватит, но попробуем найти инвестора или договориться о софинансировании строительства с администрацией города и области.

В регионах Спорт Хоккей Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород