Кубок Ночной хоккейной лиги выиграли нижегородцы

С Кубком Крутова и стомиллионным сертификатом от Министерства спорта РФ вернулся из Сочи в родной Нижний Новгород победитель юбилейного X фестиваля Ночной хоккейной лиги - команда "Монолит".

Кубок Крутова - главный трофей российского любительского хоккея, за который ежегодно сражаются 32 команды. На этот раз в финале турнира нижегородцы сразились с "Западом России" из Калининграда.

- Нам достались три разные по стилю и комплектации соперника, - рассказал "РГ" главный тренер "Монолита" Игорь Сиротинин. - Но моим ребятам удалось подстроиться под каждого: мы срывали их атаки, не давали разбежаться. Думаю, наша сила в том, что мы знаем друг друга десятки лет (средний возраст игроков "Монолита" - 46 лет. - Ред.) Мы - как одна семья: каждый готов прийти на помощь, лечь под шайбу.

Не может сдержать эмоций автор одного из самых красивых голов Кубка нападающий Алексей Кормаков: "Почти каждый матч был, как говорится, "на тоненького". Получив Кубок, я подъехал к трибуне с нашими болельщиками и прокричал: "Это кубок - ваш!" Президент клуба "Монолит" и капитан команды Дмитрий Аляпин особо выделяет в ее составе голкипера Александра Ефременко, признанного лучшим вратарем турнира: "Только представьте себе: в шести матчах он пропустил только одну шайбу!" А на вопрос, на что пойдет выигранный грант, он ответил так:

- Хотим построить на территории одного из жилищных комплексов что-то вроде ФОКа с катком. Уверен: это будет очень востребованный объект. Конечно, ста миллионов не на все хватит, но попробуем найти инвестора или договориться о софинансировании строительства с администрацией города и области.