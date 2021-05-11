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11.05.2021 21:10
Рубрика: Спорт

Орден Тамары

Шашистку Тансыккужину наградили
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(8452)
После возвращения из Варшавы, где Тамара Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по стоклеточным шашкам, дома ее ждал теплый прием.

Королева шашек стала кавалером ордена Дружбы народов Республики Башкортостан. Награду знаменитой шашистке вручил глава республики Радий Хабиров.

Фото: www.instagram.com / tamaratansykkuzhina
Тамара Тансыккужина: Я должна была выиграть

Напомним, что Тансыккужина выиграла напряженнейший матч за звание чемпионки мира у польки Натальи Садовской.

Во время поединка случился скандальный эпизод. Польский чиновник сорвал со стола табличку с именем нашей спортсменки, а затем фактически украл с игрового стола российский флаг. Несмотря на это хамство, Тамара наша в себе силы продолжить матч и добилась победы. Отметим, что Наталья Садовская в знак солидарности с россиянкой также убрала со стола польский флаг.

Кроме Тансыккужиной добрых слов и Почетной грамоты удостоился тренер Тансыккужиной и вице-президент Федерации шашек России Юрий Черток.

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