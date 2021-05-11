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11.05.2021 12:32
Рубрика: Происшествия

Спортивные клубы Татарстана выразили соболезнования в связи с трагедией в Казани

Текст: Максим Домчев

Казанские "Рубин", "Ак Барс", УНИКС и "Зенит", а также нижнекамский "Нефтехимик" выразили соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при стрельбе в казанской школе.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Во вторник в гимназии № 175 в Казани два человека устроили стрельбу. Погибли 11 человек, пострадали более 30. Один из нападавших задержан, второй был ликвидирован.

В "Рубине" отреагировали на эту трагедию. "Выражаем соболезнования родным и близким погибших детей и взрослых при стрельбе в казанской гимназии. В этот трагический день мы скорбим вместе с вами. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении на сайте клуба.

Слова утешения и поддержки высказали два клуба КХЛ, представляющие Татарстан - "Ак Барс" и "Нефтехимик". "Нападение на беззащитных детей - ужасное проявление жестокости и насилия, которым не должно быть места в нашем обществе. Мы скорбим вместе с Казанью, Татарстаном и всей страной", - говорится в сообщении "Ак Барса". "Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении "Нефтехимика".

"Скорбим вместе с родными. Сердечных сил и мужества пережить все это", - говорится с сообщении баскетбольного клуба УНИКС. Свои соболезнования также выразил и казанский волейбольный клуб "Зенит".

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