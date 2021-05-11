В Коми появился обладатель ордена Дзигоро Кано за дзюдо и самбо

В Республике Коми появился первый обладатель ордена Дзигоро Кано "За заслуги в дзюдо и самбо". Его удостоен глава республиканского отделения федерации дзюдо России Руслан Щербаков. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.

Орден Дзигоро Кано вручается тренерам и спортсменам за выдающие достижения в области дзюдо и самбо. В Российской Федерации им награждены только 25 человек.

Руслан Щербаков тренирует спортсменов на базе сыктывкарской школы ДОСААФ. Его воспитанники - призеры и победители всероссийских и международных соревнований по самбо, универсальному бою и дзюдо. В настоящее время Щербаков готовит к чемпионату мира по дзюдо среди мастеров Ивана Дьяконова и Владимира Оплеснина. Чемпионат пройдет в сентябре нынешнего года в Кракове.