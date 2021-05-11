Новости

Бахрейн одобрил экстренное применение "Спутника лайт" 22:48
Собянин вручил премии Москвы 2020 года в области медицины 22:28
"Исламский джихад" пригрозил продолжить атаки Тель-Авива 22:19
"Манчестер Сити" досрочно выиграл чемпионат Англии 22:13
Суд признал, что в 1971 г. солдаты застрелили девять мирных жителей Белфаста 22:02
В Тель-Авиве сработали воздушные сирены 21:40
Часть детей, пострадавших из-за стрельбы в Казани, могут перевезти в Москву 21:36
Беляева и Минибаев взяли "бронзу" ЧЕ в прыжках в воду 21:35
Сектор Газа выпустил десятки ракет в сторону Тель-Авива 21:30
Бельгия снимет большинство ограничений в июне 21:22
Песков: Путин выслушал доклад Кравцова о работе в Казани 21:20
СК опроверг информацию о заложенной в казанской школе взрывчатке 21:08
В новгородских школах выпускные будут проходить с бойцами Росгвардии 20:49
В Петербурге усилят меры безопасности в школах после трагедии в Казани 20:31
В Екатеринбурге семь человек пострадали при наезде автомобиля на тротуар 20:16
Муфтий приравнял убийство детей в Рамадан к "убийству всего человечества" 20:10
Россия и Греция обсудили начало авиасообщения между странами 20:08
Российские военные приступили к слежению за кораблем ВМС Франции в Черное море 20:01
Путин наградил главу Крыма Аксенова и художника Сафронова 19:53
В Мордовии усилят меры безопасности после стрельбы в Казани 19:47
Украинская оппозиция назвала репрессиями обвинения в адрес Медведчука 19:46
В Казани оценивают возможность эвакуации пострадавших детей в Москву 19:15
Песков: Путин выслушал доклад Мурашко по Казани 19:09
В Госдуме обсудят повышение возраста приобретения оружия 18:48
ЕС обвиняет принца Лихтенштейна в убийстве самого большого в Европе медведя 18:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Сколько потеряла экономика от нерабочих дней в мае
Сколько потеряла экономика от нерабочих дней в мае
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
11.05.2021 21:25
Рубрика: Спорт

Достанут хоть из-под воды

Во время финала у синхронистов отключалась музыка, но они все равно принесли сборной России первое "золото" чемпионата Европы
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(8452)
Синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева принесли сборной России первую золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта, который стартовал в Будапеште. Еще одну победу в первый день турнира одержали наши прыгуны в воду в командных соревнованиях.
Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева - опытные бойцы. Форс-мажорами их не смутить. Фото: РИА Новости Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева - опытные бойцы. Форс-мажорами их не смутить. Фото: РИА Новости
Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева - опытные бойцы. Форс-мажорами их не смутить. Фото: РИА Новости

Столица Венгрии - еще и столица водных дисциплин. В 2017-м году здесь блестяще провели летний чемпионат мира. Не говоря уже о многочисленных турнирах рангом пониже. Совсем недавно без каких-либо нареканий прошел этап Мировой серии по синхронному плаванию, по ходу которого в том числе опробовали в действии строгие антиковидные меры предосторожности и медицинские протоколы. Но вот на чемпионате Европы неожиданно начались проблемы, совсем не характерные для таких прокачанных с точки зрения организации мест. Испытания выпали на долю синхронистов, которые открывали соревновательную программу.

Беляева и Минибаев взяли "бронзу" ЧЕ в прыжках в воду

Финал в женских дуэтах приостановили из-за неисправности динамиков под водой. Музыка то прерывалась, то была плохо слышна. Наши титулованные синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко представили новую техническую программу "Калинка" и предсказуемо набрали лучшую сумму баллов (95,4953) из 11 выступивших дуэтов. Однако соревнования поставили на паузу, а потом приняли решение провести финал повторно. Об этом сообщила тренер Татьяна Данченко.

- Попытку не засчитали, - оперативно написала Татьяна Евгеньевна на своей страничке в Facebook. - Проблемы с музыкой под водой у всех стран, поэтому 13.05 все технические дуэты будут стартовать еще раз. Сил нам.

Синхронисткам не привыкать к форс-мажорам. На Олимпиаде 2004 года в финале групповых упражнений во время выступления российской команды дважды отключалась музыка. На Универсиаде в Казани произошла похожая заминка. Но девчонки доработали программу а-капелла при поддержке трибун.

После отмены финала в женских дуэтах организаторы форсировали выход на старт дуэтов смешанных. Тоже своего рода стресс. Да и проблемы со звучанием музыки под водой не были решены, хотя динамики заменили. Но Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева - опытные бойцы. Вместе они завоевали два "золота" на чемпионате мира-2019 в южнокорейском Кванджу. На чемпионате Европы они тоже были стопроцентными фаворитами. Мальцев и Гурбанбердиева выиграли техническую программу, набрав 91,7963 балла. Вторыми стали испанцы Эмма Гарсия и Пау Рибес (84,8694), третьими - итальянцы Изотта Спортелли и Николо Олиари (77,4281).

23 победы одержали российские спортсмены и выиграли общий зачет чемпионата Европы по водным видам спорта 2018 года в Глазго. В программу турнира входят соревнования по синхронному плаванию, прыжкам в воду, плаванию и плаванию на открытой воде

- Мы очень любим выступать в Будапеште. Организация здесь всегда на высоком уровне. Но в этот раз не обошлось без технических неполадок - подводные динамики не работали, музыку было плохо слышно под водой, поэтому во время подводной части приходилось ориентироваться друг по другу, - приводит слова Александра и Майи пресс-служба ЧЕ. - Но мы справились и выиграли первое "золото" для сборной России, чему очень рады.

Вторую золотую медаль в копилку положили прыгуны в воду. И это тоже была заслуга смешанного дуэта. В командном турнире выступали Кристина Ильиных, Екатерина Беляева, Евгений Кузнецов и Виктор Минибаев. Они исполняли как индивидуальные, так и синхронные микст прыжки с трехметрового трамплина и 10-метровой вышки. В сумме за шесть попыток наши спортсмены набрали 431,80 балла. Судьбу медалей решил последний прыжок с вышки в исполнении Беляевой и Минибаева, которые благодаря удивительной синхронности и погашенному входу смогли обойти конкурентов.

Серебряные медали завоевали итальянцы Кьяра Пеллакани, Сара ди Мария, Андреас Ларсен и Риккардо Джованни (428,00), бронзовыми призерами стали немцы Тина Пунцель, Кристина Вассен, Патрик Хаусдинг и Лу Массенберг (421,00).

Спорт Виды спорта Водный спорт