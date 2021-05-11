Синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева принесли сборной России первую золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта, который стартовал в Будапеште. Еще одну победу в первый день турнира одержали наши прыгуны в воду в командных соревнованиях.

Столица Венгрии - еще и столица водных дисциплин. В 2017-м году здесь блестяще провели летний чемпионат мира. Не говоря уже о многочисленных турнирах рангом пониже. Совсем недавно без каких-либо нареканий прошел этап Мировой серии по синхронному плаванию, по ходу которого в том числе опробовали в действии строгие антиковидные меры предосторожности и медицинские протоколы. Но вот на чемпионате Европы неожиданно начались проблемы, совсем не характерные для таких прокачанных с точки зрения организации мест. Испытания выпали на долю синхронистов, которые открывали соревновательную программу.

Финал в женских дуэтах приостановили из-за неисправности динамиков под водой. Музыка то прерывалась, то была плохо слышна. Наши титулованные синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко представили новую техническую программу "Калинка" и предсказуемо набрали лучшую сумму баллов (95,4953) из 11 выступивших дуэтов. Однако соревнования поставили на паузу, а потом приняли решение провести финал повторно. Об этом сообщила тренер Татьяна Данченко.

- Попытку не засчитали, - оперативно написала Татьяна Евгеньевна на своей страничке в Facebook. - Проблемы с музыкой под водой у всех стран, поэтому 13.05 все технические дуэты будут стартовать еще раз. Сил нам.

Синхронисткам не привыкать к форс-мажорам. На Олимпиаде 2004 года в финале групповых упражнений во время выступления российской команды дважды отключалась музыка. На Универсиаде в Казани произошла похожая заминка. Но девчонки доработали программу а-капелла при поддержке трибун.

После отмены финала в женских дуэтах организаторы форсировали выход на старт дуэтов смешанных. Тоже своего рода стресс. Да и проблемы со звучанием музыки под водой не были решены, хотя динамики заменили. Но Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева - опытные бойцы. Вместе они завоевали два "золота" на чемпионате мира-2019 в южнокорейском Кванджу. На чемпионате Европы они тоже были стопроцентными фаворитами. Мальцев и Гурбанбердиева выиграли техническую программу, набрав 91,7963 балла. Вторыми стали испанцы Эмма Гарсия и Пау Рибес (84,8694), третьими - итальянцы Изотта Спортелли и Николо Олиари (77,4281).

23 победы одержали российские спортсмены и выиграли общий зачет чемпионата Европы по водным видам спорта 2018 года в Глазго. В программу турнира входят соревнования по синхронному плаванию, прыжкам в воду, плаванию и плаванию на открытой воде

- Мы очень любим выступать в Будапеште. Организация здесь всегда на высоком уровне. Но в этот раз не обошлось без технических неполадок - подводные динамики не работали, музыку было плохо слышно под водой, поэтому во время подводной части приходилось ориентироваться друг по другу, - приводит слова Александра и Майи пресс-служба ЧЕ. - Но мы справились и выиграли первое "золото" для сборной России, чему очень рады.

Вторую золотую медаль в копилку положили прыгуны в воду. И это тоже была заслуга смешанного дуэта. В командном турнире выступали Кристина Ильиных, Екатерина Беляева, Евгений Кузнецов и Виктор Минибаев. Они исполняли как индивидуальные, так и синхронные микст прыжки с трехметрового трамплина и 10-метровой вышки. В сумме за шесть попыток наши спортсмены набрали 431,80 балла. Судьбу медалей решил последний прыжок с вышки в исполнении Беляевой и Минибаева, которые благодаря удивительной синхронности и погашенному входу смогли обойти конкурентов.

Серебряные медали завоевали итальянцы Кьяра Пеллакани, Сара ди Мария, Андреас Ларсен и Риккардо Джованни (428,00), бронзовыми призерами стали немцы Тина Пунцель, Кристина Вассен, Патрик Хаусдинг и Лу Массенберг (421,00).