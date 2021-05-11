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11.05.2021 23:05
Рубрика: Спорт

Не щадя живота

Павлюченкова покинула Рим из-за травмы
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 101(8452)
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, которая здорово поднялась в рейтинге после полуфинала в Мадриде - с 41-й на 30-ю строчку, вынуждена была сняться с престижного турнира в Риме из-за травмы мышц живота.

Жаль, ведь на испанских грунтовых кортах Павлюченкова набрала неплохую форму, обыграв американку Мэдисон Кис, чешку Каролину Плишкову (6), американку Дженнифер Брэйди (11) и чешку Каролину Мухову.

Фото: Винс Калигиури / РИА Новости
Медведев вернулся на второе место в рейтинге ATP

Сейчас в нашей сборной идет борьба не только за рейтинговые очки, но и за путевки на Олимпиаду.

Первая ракетка России и 28-я ракетка мира Вероника Кудерметова пока сохраняет статус и шансы. Накануне она пробилась во второй круг турнира в Риме. На старте соревнований она в трех сетах обыграла бельгийку Элисе Мертенс, занимающую 14-е место в рейтинге, со счетом 4:6, 6:2, 6:3. Следующей соперницей Кудерметовой станет француженка Каролин Гарсия, которая получила уайлд-кард от организаторов.

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