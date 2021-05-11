Российские заключенные выиграли первый международный шахматный онлайн-турнир

Приятно, что команда заключенных из России выиграла первый международный шахматный турнир. Естественно, проводился он в режиме онлайн. Сначала были обыграны коллеги из Испании и Армении. В финале побеждены американцы, бившиеся и в безнадежном положении до последней пешки.

Главная победа совсем в ином. Люди, совершившие проступок, получили возможность проявить себя, даже отбывая наказание. Глоток чистого, не тюремного воздуха, общение, пусть и в системе онлайн, с зарубежными коллегами по увлечению - шаг к исправлению. Если и мат, то за шахматной доской.

"Шахматы для свободы" - так называется эта программа, в рамках (совсем не железных!) которой прошел турнир. У нас первым и уже давно начал играть с заключенными многократный чемпион мира Анатолий Карпов. Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович поддержал идею провести международные соревнования под эгидой мощной шахматной федерации. Как и совсем не шахматный человек Томас Дарт - шериф из американского округа Кук.

Заключенные играли. Гроссмейстеры комментировали. Руководители мировых шахмат давали ответы на вопросы журналистов из многих стран, наблюдавших за всеми перипетиями борьбы.

И вот сыграли. Точно не в последний раз. Понятно, что, как сказал Аркадий Дворкович, международных очных состязаний заключенных не предвидится. Однако полезное дело, пробуждающее в оступившихся интеллект и желание доказать, что, выйдя на свободу, со старым будет покончено надо продолжить. И уже 13-14 октября под эгидой ФИДЕ состоится первый международный чемпионат для заключенных.

Условно-досрочное освобождение в призовой фонд не входит. Но, возможно, и шахматы, благоприятно влияющие на психику и психологию осужденных, выведут на тропу, ведущую к свободе.